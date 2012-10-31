〔英国债市〕英债跑输德债,关注英国PMI数据

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦10月31日电---英国政府公债周三表现逊于德债,此前德债标售获得强劲需求,及英国即将公布重要的制造业数据.
12月英债期货FLGZ2下跌24个跳动点,报119.14,而可比德债FGBLZ2则收升14个跳动点,至141.68.
"市场焦点仍然是欧洲及任何'避险'消息,所以从大方向来说,英债是在跟随德债走势,"苏格兰皇家银行策略师Simon Peck说.
德债缩减跌幅,此前德国标售17.04亿欧元30年债,需求强劲,投标倍数为2.7,相比下,7月时类似的标售投标倍数为1.5.
日内稍早,英债没有理会英国10月消费者信心跌至六个月最低位的数据,该报告凸显英国经济从衰退中复苏的脆弱性.
许多分析师修改其预期,且他们认为,在包括英国第三季GDP成长1%在内的数据表明英国经济体质可能正在改善后,英国央行将不会再次推出货币刺激措施.
一分析师说,英债很可能进一步下跌.
10年期英债收益率GB10YT=RR升3个基点,报1.856%,较可比德债收益率差为大约39个基点.
市场关注周四0928 GMT公布的制造业采购经理人指数(PMI)对第四季经济体质的线索.
投资人也密切留意英国央行副总裁宾恩于收市后1800 GMT发表的讲话,寻找货币政策的更多线索.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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