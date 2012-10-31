〔英国债市〕英债跑输德债,关注英国PMI数据

路透伦敦10月31日电---英国政府公债周三表现逊于德债,此前德债标售获得强劲需求,及英国即将公布重要的制造业数据.

12月英债期货FLGZ2下跌24个跳动点,报119.14,而可比德债FGBLZ2则收升14个跳动点,至141.68.

"市场焦点仍然是欧洲及任何'避险'消息,所以从大方向来说,英债是在跟随德债走势,"苏格兰皇家银行策略师Simon Peck说.

德债缩减跌幅,此前德国标售17.04亿欧元30年债,需求强劲,投标倍数为2.7,相比下,7月时类似的标售投标倍数为1.5.

日内稍早,英债没有理会英国10月消费者信心跌至六个月最低位的数据,该报告凸显英国经济从衰退中复苏的脆弱性.

许多分析师修改其预期,且他们认为,在包括英国第三季GDP成长1%在内的数据表明英国经济体质可能正在改善后,英国央行将不会再次推出货币刺激措施.

一分析师说,英债很可能进一步下跌.

10年期英债收益率GB10YT=RR升3个基点,报1.856%,较可比德债收益率差为大约39个基点.

市场关注周四0928 GMT公布的制造业采购经理人指数(PMI)对第四季经济体质的线索.

投资人也密切留意英国央行副总裁宾恩于收市后1800 GMT发表的讲话,寻找货币政策的更多线索.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>