〔美国金融〕银行继续放宽借贷标准,贷款需求上升--美联储季度调查

路透华盛顿10月31日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,一些银行继续放宽对企业和消费者的借贷标准,而一些银行报告过去三个月借款人对物业和汽车贷款的兴致改善.

"很大一部份银行报告对商业物业贷款,住宅按揭贷款及汽车贷款的需求整体增强,"美联储向高级贷款职员在10月调查的显示."对其他种类的贷款需求变动不大."

季度调查访问了68家美国的银行及23家外国银行分支,也调查向欧洲银行的放贷情况,发现对这些实体的借贷标准持续收紧.(完)