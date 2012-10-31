〔美国金融〕银行继续放宽借贷标准,贷款需求上升--美联储季度调查

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透华盛顿10月31日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,一些银行继续放宽对企业和消费者的借贷标准,而一些银行报告过去三个月借款人对物业和汽车贷款的兴致改善.
"很大一部份银行报告对商业物业贷款,住宅按揭贷款及汽车贷款的需求整体增强,"美联储向高级贷款职员在10月调查的显示."对其他种类的贷款需求变动不大."
季度调查访问了68家美国的银行及23家外国银行分支,也调查向欧洲银行的放贷情况,发现对这些实体的借贷标准持续收紧.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。