〔欧洲股市〕收低,英国油气巨头BG发布产量预警后领跌

重发-欧洲股市：升至13个月高位，受助于矿业股走高和并购消息
路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada推至纪录高位。
* FTSEurofirst 300指数收低0.6%
* 英国油气巨头BG发布产量预警后领跌
路透伦敦10月31日电---欧洲股市周三下滑,权重的英国油气巨头BG Group BG.L警告明年产量可能不会增加后领跌.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,096.38点,跟随美股颓势.美股在因飓风桑迪对美国东岸造成严重破坏而休市两天后,今日恢复交易.
BG Group放量暴跌13.7%,成交接近90日均值的16倍,指数近四分之一的跌幅受该股拖累.
钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)公布第三季亏损,并计划下调股息,该股挫跌6.4%.
英国银行业者巴克莱(Barclays)(BARC.L)周三公布,美国监管机构对其开展两宗新调查.这家因利率操纵丑闻本已饱受打击的银行并称,由于支付误导销售保险产品的赔偿金额,季度获利下滑约两成.[ID:nSB2077347]该股收低4.7%.
"欧股今日交投要比你预期的月末交投更为清淡.头条消息不断被企业预警所占领,大问题仍是市场是否已超前."Hampstead Capital对冲基金经理人Lex van Dam.
根据Thomson Reuters Starmine,迄今公布业绩的欧洲企业中有44%不及预期,第三季净利按年增幅为19%,仍较市场预期低约0.4个百分点.
英国富时100指数.FTSE收挫1.15%,报5,782.70点;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.33%,报7,260.63点,法国CAC-40指数.FCHI下挫0.87%,报3,429.27点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada推至纪录高位。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周五收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。