〔欧洲股市〕收低,英国油气巨头BG发布产量预警后领跌

* FTSEurofirst 300指数收低0.6%

* 英国油气巨头BG发布产量预警后领跌

路透伦敦10月31日电---欧洲股市周三下滑,权重的英国油气巨头BG Group BG.L警告明年产量可能不会增加后领跌.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,096.38点,跟随美股颓势.美股在因飓风桑迪对美国东岸造成严重破坏而休市两天后,今日恢复交易.

BG Group放量暴跌13.7%,成交接近90日均值的16倍,指数近四分之一的跌幅受该股拖累.

钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)公布第三季亏损,并计划下调股息,该股挫跌6.4%.

英国银行业者巴克莱(Barclays)(BARC.L)周三公布,美国监管机构对其开展两宗新调查.这家因利率操纵丑闻本已饱受打击的银行并称,由于支付误导销售保险产品的赔偿金额,季度获利下滑约两成.[ID:nSB2077347]该股收低4.7%.

"欧股今日交投要比你预期的月末交投更为清淡.头条消息不断被企业预警所占领,大问题仍是市场是否已超前."Hampstead Capital对冲基金经理人Lex van Dam.

根据Thomson Reuters Starmine,迄今公布业绩的欧洲企业中有44%不及预期,第三季净利按年增幅为19%,仍较市场预期低约0.4个百分点.

英国富时100指数.FTSE收挫1.15%,报5,782.70点;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.33%,报7,260.63点,法国CAC-40指数.FCHI下挫0.87%,报3,429.27点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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