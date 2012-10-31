〔金属期市〕期铜上涨,但本月可能录得5月来表现最差的一个月

* 欧元上涨,但美股下跌,交易商重返市场

* 金属市场等待周四中国官方公布PMI数据

* 贸易商了解锡可获得情况

路透伦敦10月31日电---期铜周三上涨,因美元走软,但铜价升幅受限,因美股下跌,且金属投资人对中国需求保持谨慎态度.美股受风暴桑迪影响休市两天后重开,市场走低.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,759.50美元,较周二收盘升0.51%,盘中稍早一度上涨1.55%,录得六周来最大单日升幅.

本月铜价可能下跌约5%,这将是5月来最大月度跌幅.

铜价几乎回吐9月时录得的所有升幅.当时美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布刺激措施,令美元走软,支持铜价.

本月欧元可能连涨第三个月,但债务沉重的欧元区经济体的不确定性限制欧元进一步走强,且令金属价格承压.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升1.15美分,报每磅3.5175美元,盘中交投区间为3.5040-3.5595美元.

其他方面,市场对下周二美国总统大选及周四召开的十八大中国领导层换届前铜价反弹将积累很大动能的信心不大.

市场将留意周四中国官方公布的制造业数据,周五美国公布10月就业报告.

研究机构安泰科(Antaike)一分析师表示,明年中国的铜进口需求可能减弱,因国内精炼铜生产上升.

LME三个月期锡CMSN3收高0.63%,报19,925美元,短暂升穿阻力位20,000美元,之前两天期锡均无法升穿该水平.

Triland Metals在一份报告中说,看似亚洲锡仓单市场出现波动,因贸易商检查锡的可获得性,这可能是生产商在锡价低于每吨20,000美元关口时减少卖出的迹象.

LME锡库存总计为11,860吨,其中代表约43%库存的仓单被取消,所以不会供应给市场.

LME三个月期铝CMAL3跌3美元,收报1,906美元.期锌CMZN3升0.81%,报1,870美元.

期铅CMPB3升1.27%,收报每吨2,068美元.期镍CMNI3攀升0.9%,报每吨16,195美元.

以下为1719 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 351.40 0.80 +0.23 334.65 5.01

LME期铝 1905.00 -4.00 -0.21 2230.00 -14.57

LME期铜 7759.00 39.00 +0.51 7375.00 5.21

LME期铅 2061.00 19.00 +0.93 2432.00 -15.25

LME期镍 16195.00 145.00 +0.90 18525.00 -12.58

LME期锡 19920.00 120.00 +0.61 16950.00 17.52

LME期锌 1870.00 15.00 +0.81 2560.00 -26.95

上海期铝 15340.00 55.00 +0.36 17160.00 -10.61

上海期铜 56820.00 340.00 +0.60 59900.00 -5.14

上海期锌 14815.00 135.00 +0.92 21195.00 -30.10

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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