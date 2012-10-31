〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨,因技术性买盘和出口前景

路透10月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,交易商说,因月末基金买入,出口生意从阿根廷回到美国的前景,及技术性上涨,因12月合约持续在略高于100日移动均线切入位7.40-3/4美元寻获支持.

一气象学家称,在飓风桑迪吹袭后,美国中西部的东部仍有骤雨,这令玉米和大豆的收割放缓,但预期天气很快较为干燥.World Weather Inc.气象学家Andy Karst说,"桑迪正在减弱,过了今天,将有九或10天较为干燥的天气,将提振最后的收割."

路透调查显示,预期美国大豆收割率为93%,高于上周的87%,且高于前次10月底纪录的91%,前次纪录是在2010年创下.美国农业部将在周三稍晚公布作物生长报告,因飓风桑迪的影响,该报告原本的公布时间是周一.

亚洲饲料买家将面临较高的成本,因南美供应减少,之前南美出口自4月来络绎不绝,且美国谷物种植带发生具破坏性的旱灾令产量减少.

美国农业部(USDA)发言人称,USDA将在周五1300 GMT公布其周度出口销售报告,较平常迟了一日,因飓风桑迪的影响.

12月合约的关键阻力位在50日移动均线切入位7.64-1/2美元,关键支撑位在100日移动均线切入位7.40-3/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为56.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价上扬14美分,报每蒲式耳7.55-3/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为318,324口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]