〔美国股市〕飓风桑迪过后首个交易日ADR小幅上扬

路透纽约10月31日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三小幅上扬.今天是飓风桑迪横扫美国东北部并造成市场休市两天之后的首个交易日.
盘中交投震荡,由于停电和公共交通问题,多数市场人士无法到达办公室或在家交易.成交量看似高于均值,交易商释放压制了两天的需求.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.24%.标普500指数.SPX.INX收低0.02%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收升0.66%,受银行类股提振.德意志银行(DB.N)劲扬4.43%,报45.71美元.瑞士信贷银行(CS.N)上涨3.5%,报23.34美元.
亚洲股市下滑.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌0.3%,因半导体类股票表现疲弱.矽品科技(SPIL.O)大跌5.7%,报4.80美元;联华电子(UMC.N)下滑2.08%,报1.88美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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