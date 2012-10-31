〔全球金市〕金价大涨近1%至一周高位,但本月收低结束四月连升

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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* 股市休市两日后重开,收盘变动不大
* 交易商关注周五美国非农就业报告
* 印度黄金进口商等待金价下滑
路透伦敦10月31日电---金价周三升近1%至一周高位,因美股在受飓风桑迪影响休市两日后重开,收盘持稳.但本月金价收低,结束四月连升势头.
美国交易商回场,金价重回1,720美元上方.
1842 GMT,现货金XAU=上涨0.7%,报每盎司1,720.90美元.美国12月黄金期货GCcv1涨7美元,报1,719.10美元.金价本月大跌2.8%,为5月来首次月度下滑.
金价在10月5日触及11个月高位1,795美元之上,此前美联储推出第三轮量化宽松政策刺激经济,但金价之后跟随股市和其他商品等较高风险资产一道回撤,未能突破1,800美元,蚕食了对金价升势的信心.
市场关注周五美国将公布的非农就业报告,路透访查的分析师预计,10月非农就业人口增加12.5万,但失业率料从9月的7.8%升至7.9%.
Mitsui Precious Metals分析师David Jollie表示,金价短期内可能陷于窄幅区间交投,因在下周美国总统大选前的不确定性.
印度的黄金进口商保持谨慎,因金价继续受到卢比走软及海外市场坚挺支撑.印度的节日季将在11月达到高潮.
现货铂金XPT=上涨1.2%,报每盎司1,566.74美元.钯金XPD=涨1.9%,报每盎司605美元.现货银XAG=涨1.3%,报每盎司32.23美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
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