〔全球金市〕金价大涨近1%至一周高位,但本月收低结束四月连升

* 股市休市两日后重开,收盘变动不大

* 交易商关注周五美国非农就业报告

* 印度黄金进口商等待金价下滑

路透伦敦10月31日电---金价周三升近1%至一周高位,因美股在受飓风桑迪影响休市两日后重开,收盘持稳.但本月金价收低,结束四月连升势头.

美国交易商回场,金价重回1,720美元上方.

1842 GMT,现货金XAU=上涨0.7%,报每盎司1,720.90美元.美国12月黄金期货GCcv1涨7美元,报1,719.10美元.金价本月大跌2.8%,为5月来首次月度下滑.

金价在10月5日触及11个月高位1,795美元之上,此前美联储推出第三轮量化宽松政策刺激经济,但金价之后跟随股市和其他商品等较高风险资产一道回撤,未能突破1,800美元,蚕食了对金价升势的信心.

市场关注周五美国将公布的非农就业报告,路透访查的分析师预计,10月非农就业人口增加12.5万,但失业率料从9月的7.8%升至7.9%.

Mitsui Precious Metals分析师David Jollie表示,金价短期内可能陷于窄幅区间交投,因在下周美国总统大选前的不确定性.

印度的黄金进口商保持谨慎,因金价继续受到卢比走软及海外市场坚挺支撑.印度的节日季将在11月达到高潮.

现货铂金XPT=上涨1.2%,报每盎司1,566.74美元.钯金XPD=涨1.9%,报每盎司605美元.现货银XAG=涨1.3%,报每盎司32.23美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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