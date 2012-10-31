〔美国股市〕因飓风桑迪休市两日后重开,涨跌互见几收平盘

* 成交仍接近年内均值

* 福特和通用汽车涨幅居前

* 道指收低0.1%,标普500指数微升0.02%,Nasdaq指数收挫0.4%

路透纽约10月31日电---美国股市周三在两日休市后缓慢恢复生机,之前飓风桑迪令美股自19世纪末以来首次因天气因素休市两日.

今日道指和标普500指数收盘变动不大,Nasdaq指数小跌,成交略低于均值.

日出前,交易员穿行在曼哈顿黑暗的街道上,赶往位于华尔街11号的纽约证交所,这是该地区为数不多有电力供应的建筑.飓风桑迪令纽约大都会公共交通瘫痪,供电中断.

"今早5点45分,我在漆黑的街道上开车,但交易所红蓝的灯还亮着,很明显交易所是这里唯一可以工作的地方"Meridian Equity Partners高级执行合伙人Jonathan Corpina表示.

本周前两日是美股自1888年来首次因天气因素休市超过一天.上次因天气原因休市是在1985年9月飓风Gloria吹袭时.

"有时会提前收盘,有时会推迟开盘,但总是开的."有着43年场内交易经验的Seaport Securities总裁兼交易员Ted Weisberg表示.

成交平平,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约63亿股,截至上周五的今年迄今日均值为65.1亿股.

并非一切都已运作如常.纽约证交所场内手机信号不好,所以交易员要到交易所外打电话,发短信和电邮.

美国最大做市商Knight Capital (KCG.N)告知客户通过其他券商下单,因有电力问题.该股收高0.01美元,报2.63美元.

投资人买入得益于家居修缮的企业股份,道指成份股家得宝(HD.N)攀升2.2%,报61.38美元,同业Lowe's (LOW.N)大涨3.3%,报32.38美元.

发电机生产商Generac Holdings (GNRC.N)暴涨20%,报34美元,风暴来袭前该股已经上扬.该公司周二晚间发布业绩,称今年余下时间表现将强于预期,因对其家用发电机的需求增加.

道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.08%,至13,096.46点;标准普尔500指数.SPX收升0.22点,或0.02%,至1,412.16点.Nasdaq指数.IXIC跌10.72点,或0.36%,至2,977.23点.

在10月,道指下跌2.5%,标普500指数下滑2%,Nasdaq指数大跌4.5%.

Netflix Inc (NFLX.O)一度飙升22%,终场收高13.9%,报79.24美元,此前美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)公布持有该公司近10%股份.

福特汽车(F.N)大涨8.2%,报11.16美元,为纽约证交所最为活跃个股,此前该公司公布的业绩强劲,通用汽车(GM.N)公布的业绩也优于预期,该股劲扬9.5%,报25.50美元.

本周稍早宣布高管变动的苹果(AAPL.O)收低1.4%,报595.32美元,令Nasdaq指数承压.

Facebook (FB.O)下挫3.8%,报21.11美元,该股上市禁售期满.

迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)同意以40.5亿美元现金加股票收购电影制作人乔治-卢卡斯(George Lucas)的卢卡斯影业(Lucasfilm)和推出"星球大战(Star Wars)"系列的权利,这一惊人交易包括出人意料的承诺2015年续推星战电影系列.[ID:nSB2076317]迪士尼收低2%,报49.07美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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