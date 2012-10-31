〔加拿大股市〕攀升至一周高位,商品价格走强带动原材料股领涨

路透多伦多10月31日电---加拿大股市主要股指周三收高,因商品价格走强带动原材料股,且Research in Motion RIM.TO表示将在明年推出新的BlackBerry 10后股价上扬.

原材料股升1.2%,因金价触及一周高位,铜价也上涨.

美股结束因飓风桑迪影响的两日休市,令此间市场成交量也有所增加,达到3.329亿股,为周二的1.783亿股的近两倍.