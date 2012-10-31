〔国际油市〕美国汽油期货因忧虑美国东北部供应而上涨,原油期货涨跌不一

* 美国11月汽油和取暖油期货到期

* Phillips 66称在新泽西州林登的Bayway炼厂恢复电力供应

* Phillips 66没有公布预计Bayway炼厂将在何时恢复运营

路透纽约10月31日电---美国汽油期货周三上涨,因忧虑美国东海岸供应短缺,能源企业仍在加紧恢复因特大暴风桑迪而中断的运营.

到期的近月11月汽油期货在尾盘缩减升幅,盘中一度急升逾7%,触及10月12日来的最高位.

市场消息人士称,汽油期货吸引了批发买家设法锁定实货供应.

桑迪吹袭导致许多驾车人未开车出行,同时纽约及新泽西地区超过一半的油站关闭,因为停电及供应缺乏.

桑迪影响了美国东海岸燃料供应网络,目前操作人员仍在重新开启炼厂和输送管道,但市场焦点仍在Phillips 66在新泽西州林登市、日产量达23.8万吨的Bayway炼厂.

Phillips 66说,风暴造成停电,目前供电已恢复,但消息人士表示,可能要等到下周炼厂才重开.

"一些批发商可能使用到期的NYMEX汽油合约作为未来几周得到实货供应的途径,"Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说.

"市场愈发担忧汽油零售供应短缺,以及在风暴来袭前纽约港汽油供应就已出现较为紧张."

美国政府数据显示,在风暴前,美国大西洋中部地区的汽油库存原本已较上年同期低16%.

美国11月RBOB汽油合约RBc1升3.30美分,结算价报每加仑2.7618美元,稍早触及2.9375日内高位.

交投最活跃的12月合约RBZ2升1.48美分,结算价报每加仑2.6303美元.

到期的11月取暖油HOX2跌1.84美分,结算价报每加仑3.0682美元.

尽管原油期货涨跌不一,但布兰特原油和美国原油在10月均下跌,连跌第二个月.

周三,布兰特12月原油期货LCOc1跌0.38美元,结算价报每桶108.70美元,盘中交易区间为108.31-109.80美元.本月,布兰特原油大跌3.2%.

美国12月原油期货CLc1上涨0.56美元,结算价报每桶86.24美元.在10月,美国原油劲跌6.5%.

交易商等待美国能源资料协会(EIA)在截止10月26日一周的美国原油库存报告.该报告因风暴而推迟发布,现在定于周四1500 GMT公布.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 86.24 0.56 0.7% 85.61 87.19 196,229 106,222

1月原油 86.73 0.54 0.6% 86.16 87.68 57,789 39,593

11月RBOB汽油 2.7618 0.0330 1.2% 2.7287 2.9375 4,974 17,024

12月RBOB汽油 2.6303 0.0148 0.6% 2.6253 2.6980 78,769 50,319

11月取暖油 3.0682 -0.0184 -0.6% 3.0480 3.0945 6,827 13,095

12月取暖油 3.0623 -0.0074 -0.2% 3.0452 3.0837 74,918 57,521

ICE合约

12月布兰特 108.70 -0.38 -0.3% 108.30 109.80 167,922 147,694

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 399,059 223,552 504,056 1,597,501 -6,842

汽油 193,353 121,225 148,195 273,860 1,995

取暖油 197,855 144,752 164,643 296,574 -1,616 (完)