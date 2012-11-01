〔欧洲汇市〕英镑上涨,受益于对经济的乐观情绪和对冲操作

* 英镑贸易加权指数触及一个月高位

* 英镑兑美元升至两周高位,兑欧元上涨

* 英国央行副总裁讲话后,对QE预期降低支撑英镑

* 投资人等待更多PMI数据

路透伦敦11月1日电---英镑贸易加权指数周四触及一个月高位,逊于预期的制造业调查未能影响投资人对英国经济的谨慎乐观情绪.

交易商表示,英国企业对冲需求和亚洲中长线投资人的需求对英镑也有提振.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP高见84.3,因英镑兑美元触及两周高位,兑欧元接近一个月高位.

周四公布的调查显示,由于企业订单减少,而且成本增长速度加快,英国10月制造业下行的情况恶化,10月CIPS/Markit制造业采购经理人指数(PMI)降至47.5,进一步远离50的荣枯分水岭.9月PMI下修至48.1.[ID:nSB2079957]

该数据凸显英国经济初步复苏面临的风险,但在上周公布的第三季国内生产总值(GDP)数据显示英国经济走出衰退后,投资人仍看好英镑.

英镑兑美元GBP=高见1.6176美元,为10月17日来最高,欧洲汇市尾盘,英镑回落至1.6140美元,升穿1.6178美元将是近一个月高位.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.15%,报0.8019英镑,稍早跌至0.8004英镑,略高于上周底部0.8002美元.

英国央行副总裁宾恩周三的讲话同对央行下周追加量化宽松政策(QE)的预期降低一致,给英镑提供了支撑.

投资人将关注周五和下周一建筑和服务业PMI数据,寻找第四季开局英国经济表现到底有多强韧的线索.(完)

--编译 李军;审校 母红

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