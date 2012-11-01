〔欧洲股市〕收涨,受助于欧洲企业获利和中美宏观数据

欧洲股市：基本持稳，并购希望推高汽车股
路透米兰2月14日 - 欧洲股市周二持稳，因汽车和银行股走高，抵消了消费者类股和制药股下跌带来的拖累。PSA(标致雪铁龙)集团洽购通用汽车欧洲业务的消息带动汽车股攀升。
* FTSEurofirst 300指数收涨1.2%
* 亚洲和美国数据对人气有帮助
路透伦敦11月1日电---欧洲股市周四在昨日回落后反弹收涨,投资者抛开成长忧虑,转而关注欧洲企业获利和中美两国经济数据改善.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高13.61点,或1.2%,报1,109.99点,周三下滑0.6%.
电信股.SXKP和金融股.SX7P涨幅居前,因BT Group (BT.L), Lloyds Banking Group 和Legal & General (LGEN.L)公布的业绩分别提振所属的板块.
电信股升1.4%,BT居功至伟,攀升7%,因其削减成本措施帮助该公司守住盈利前景.
根据Thomson Reuters Starmine提供的数据,在已经公布业绩的欧洲企业中,约56%的业绩超过或符合预期,但这些公司发布的第四季财测平均被下调了1.2%,反应出对经济前景的忧虑.
"最新的迹象显示,市场价值能消化企业获利预估小幅下滑.或许,在这个方面,市场已走在了分析师的前面,"Killik & Co的市场策略师Paul Kavanagh表示.
根据汤森路透数据,欧股12个月预估市盈率为11.5倍,低于10年均值约13.5倍.
市场成交有所改善.美国数据直指就业市场缓慢复苏,10月制造业温和增长.隔夜公布的数据显示,在过去一年对抗来自全球其他地区的阻力后,亚洲主要国家的经济成长逐步加速.这些数据进一步提振股市.
英国富时100指数.FTSE收涨1.37%,报5,861.92点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬1.03%,报7,335.67点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.35%,报3,475.40点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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