〔欧元债市〕德债持平,美国民意调查的不确定性抵销经济数据较好的影响

* 德债基本持稳,因焦点转向美国

* 市场认为奥巴马连任总统的可能性较高

* 希腊公债收益率上升,因救助磋商仍在进行

路透伦敦11月1日电---德国公债周四持稳,因美国总统选举结果的不确定性限制经济数据优于预期的影响.

欧洲方面,对希腊努力达成协议以继续得到援助资金的忧虑带动诸如德债等避险资产需求.国际货币基金组织(IMF)称,融资问题仍然是希腊得到更多国际援助资金的主要障碍.

在美国,美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数增至51.7,优于预期的51.2.美国10月消费者信心升至逾四年来的最高位,且民间就业服务机构ADP的数据显示10月新增职位15.8万个,多于预期.

不过,投资人在经济数据改善下对卖出德债持谨慎态度,因奥巴马和罗姆尼在下周二选举中谁胜谁败,对价格可能有更大的影响,至少在短期而言.

交易商和策略师说,债市消化了奥巴马胜出的机率较高这一因素,尽管民意调查显示奥巴马和罗姆尼得到的支持率难分伯仲.

"全是关于周二美国总统大选结果.基本情况是奥巴马将会胜出,较之罗姆尼胜出,前者对市场的影响较小,"德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann说.

"如果奥巴马胜出,我们预期美联储将继续维持宽松货币政策.如果有任何事情发生,无论是周五非农就业数据或其他事情,将令罗姆尼较有可能胜出,公债收益率将会略为上升."

罗姆尼反对美联储购债计划,且预期他将大刀阔斧降低联邦支出,这使巴克莱的分析师认为,可能驱使美国公债被抛售.

德债期货FGBLc1收高6个跳动点,报141.74.10年期德债DE10YT=TWEB收益率跌0.5个基点,至1.462%.

希腊公债收益率急升,上涨约55个基点,希腊10年期公债GR10YT=TWEB收益率报18.23%,周三希腊称明年该国的赤字及债务目标将再次超出预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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