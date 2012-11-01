〔金属期市〕亚洲和美国数据提振期铜上涨,但需求疲弱依然是市场隐忧

* 铅领涨LME市场,受供给担忧扶助

* 中国官方PMI数据实现7月以来首次升至50分水岭上方

* 美国10月民间就业人数增幅为八个月来最大

* 美国10月消费者信心指数为逾四年来最高

路透伦敦11月1日电---期铜周四上扬,受助于数据显示金属消费大国中国、亚洲其它经济体和美国再度展现活力,令市场见到一丝曙光,但有关需求和欧债危机的忧虑令涨幅受限.

过去一个月的数据表明全球经济依旧脆弱.美国零售销售和楼市有改善迹象,但欧洲仍陷入困境.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2077727].

"PMI数据略为利好,毫无疑问地帮助金属脱离本周稍早触及的低位."花旗分析师David Wilson称.

"周二低点是一个理想的买入位置.数据可能较具有支撑效果,但明显人们仍有警惕情绪."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高0.9%,报每吨7,826美元,为连续第三天上涨.

期铜周一触及两个月低位.之前央行刺激措施催生出一系列买盘,令期铜在9月19日触及8,422美元的高位,但之后下滑了9%.今年迄今,期铜上涨了4.6%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升3.45美分,报每磅3.5520美元,盘中交投区间为3.5120-3.5690美元.

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,10月ADP民间就业人数增加15.8万人,高于路透调查预估的增加13.5万人.[ID:nEAP3QZ8VD].这表明美国经济有所改善,亦给市场带来支撑.

10月美国消费者信心指数升至逾四年高位.美国10月制造业成长速度也小幅增加.

加拿大皇家银行在一份研究报告中指出,尽管亚洲和美国数据利好金属,但飓风桑迪(Hurricane Sandy)袭击美国后,多数投资者仍在旁观.

市场担心的另一个原因,是中国铜买家并没有什么动作.这些买家的订单并未出现持续改善.

铅在LME市场涨幅最高,因受供给担忧扶助.三个月期铅CMPB3大涨2.8%,收在每吨2,126.50美元.现货铅较三个月期铅溢价CMPB0-3跳涨至每吨14.50美元,为逾一年来的最高水准.

三个月期铝CMAL3收高1.8%,报每吨1,940美元.

期镍CMNI3上涨1%,收在每吨16,350美元.期锌CMZN3涨1%,报1,889美元.期锡CMSN3攀升2.3%,报20,375美元.

以下为1706 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 354.90 3.15 +0.90 344.75 2.94

LME期铝 1941.50 35.50 +1.86 2020.00 -3.89

LME期铜 7820.75 61.25 +0.79 7600.00 2.90

LME期铅 2121.00 53.00 +2.56 2034.00 4.28

LME期镍 16310.00 115.00 +0.71 18650.00 -12.55

LME期锡 20310.00 385.00 +1.93 19200.00 5.78

LME期锌 1886.50 16.50 +0.88 1845.00 2.25

上海期铝 15335.00 -5.00 -0.03 15845.00 -3.22

上海期铜 57070.00 250.00 +0.44 55360.00 3.09

上海期锌 14840.00 25.00 +0.17 14795.00 0.30

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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