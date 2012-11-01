〔全球金市〕金价回落至1,720美元下方,关注美国非农就业报告

* 交易商焦点放在周五出炉的美国非农就业报告

* 市场认为中国PMI数据对商品有利

* Anglo American Platinum称罢工导致每日平均减产3,700盎司铂金

路透伦敦11月1日电---金价周四因美元上涨而下跌,但跌幅很小,因投资人仍聚焦在周五将公布的美国就业数据，从中寻找货币政策的线索.

美国股市跳升,此前经济数据良好为金价提供一些支持,而欧洲股市则受皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)盈利强劲所提振.

1643 GMT,现货金XAU=小跌0.2%,报每盎司1,716.45美元.美国12月黄金期货GCcv1跌2.29美元,报1,716.20美元.

"在周二美国总统大选前,周五公布的非农就业报告将是相当重大的关注点,"Natixis分析师Bernard Dahdah说,"接下来是两个月后可能出现的财政悬崖.如果这方面有更多麻烦,肯定将推高金价."

美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新推出的刺激措施的规模在很大程度上取决于美国就业市场的体质,市场人士将密切留意周五的非农就业数据.

路透访问分析师的调查显示,预期美国10月非农就业岗位将增加12.5万个,失业率为7.9%,9月时失业率为7.8%.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.[ID:nSB2079165]

在实货市场,印度交易商正在观望,等待价格进一步修正时买入.

俄罗斯行业游说组织称,俄罗斯黄金企业在2012年前九个月的黄金出产较上年同期上升3.1%.

其他贵金属方面,现货铂金XPT=上涨0.2%,报每盎司1,563.75美元.钯金XPD=涨1.5%,报每盎司609.22美元.现货银XAG=涨0.2%,报每盎司32.26美元.

全球最大的铂金生产商Anglo American Platinum (AMSJ.J)称,受罢工影响,公司铂金产出每日平均减少3,694盎司.罢工目前进入第七周.公司表示,罢工迄今令公司铂金出产减少141,640盎司.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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