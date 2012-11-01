〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连升第二天,因忧虑小麦生长状况和供应收紧

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透11月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连升第二天,交易商说,因忧虑将进入休眠期的美国小麦的生长状况,和全球供应收紧.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2触及8.77-1/2美元的日内高位,为该合约50日移动均线切入位,但未能升穿50日移动均线这一关键技术阻力位.
过去一周,CBOT-12月小麦均未能升至50日移动均线的上方.
美国农业部周一稍晚称,美国冬麦优良率为40%,去年同期优良率为46%.
分析师预期,周五早上美国农业部公布的周度报告将显示上周出口销售小麦35-50万吨,低于之前一周的57.19万吨.
欧洲交易商说,利比亚国家谷物机构透过标购买入3万吨制粉小麦,1.5万吨玉米和1万吨大麦,在11月交付.投标截止日期为11月6日.
分析师称,俄罗斯2012年小麦产量将略多于3,700万吨,较官方预估值低6%.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收高4美分,报每蒲式耳8.68-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为104,390口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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