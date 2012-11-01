〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连升第二天,因忧虑小麦生长状况和供应收紧

路透11月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连升第二天,交易商说,因忧虑将进入休眠期的美国小麦的生长状况,和全球供应收紧.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2触及8.77-1/2美元的日内高位,为该合约50日移动均线切入位,但未能升穿50日移动均线这一关键技术阻力位.

过去一周,CBOT-12月小麦均未能升至50日移动均线的上方.

美国农业部周一稍晚称,美国冬麦优良率为40%,去年同期优良率为46%.

分析师预期,周五早上美国农业部公布的周度报告将显示上周出口销售小麦35-50万吨,低于之前一周的57.19万吨.

欧洲交易商说,利比亚国家谷物机构透过标购买入3万吨制粉小麦,1.5万吨玉米和1万吨大麦,在11月交付.投标截止日期为11月6日.

分析师称,俄罗斯2012年小麦产量将略多于3,700万吨,较官方预估值低6%.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收高4美分,报每蒲式耳8.68-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为104,390口.(完)

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