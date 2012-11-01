〔加拿大汇市〕加元兑美元升至近一周高位,受良好的美国数据带动

路透多伦多11月1日电---加元兑美元周四升至近一周高位,此前美国公布良好的美国消费者信心指数及民间就业数据,提振较高风险资产的表现.明日美国将公布关键的非农就业报告.

民间就业服务机构ADP称,10月美国企业职位增幅为八个月来最多,此为就业市场温和复苏的迹象,几日后,美国将进行总统选举,其结果将可能受经济影响.

周四数据显示,美国10月消费者信心大幅改善,且最新一周初请失业金人数下降,而美国制造业体质的信号好坏不一.

加元跟随美股走势,尽管美国市场活动仍低,因投资人仍在应对超级风暴桑迪吹袭后的影响.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报0.9968加元,或1.0032美元,周三收报0.9990加元,或1.0010美元.周四盘中加元兑美元触及0.9960加元,或1.0040美元日内高位,此为10月26日来的最高.

周四公布的10月加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)跌至51.39,触及九个月低点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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