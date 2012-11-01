〔国际油市〕美国原油期货因库存减少而上涨,布兰特原油下滑

欧元债市：西班牙和意大利公债收益率下跌，因欧洲央行暗示调整购债条款
路透伦敦2月16日 - 投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。
* EIA公布上周美国原油库存减少,预估为增加
* 美国汽油库存增加,馏分油库存降幅低于预期
* 北海Buzzard油田可能周四复工
* 关注周五美国10月非农就业报告
路透纽约11月1日电---布兰特原油期货周四下滑,因北海原油供应不断恢复及欧元区忧虑拖累,但美国汽油期货小涨,因超级风暴桑迪干扰供应带来的支撑盖过了库存增加的压力.
美国原油期货升近1%,因经济数据利多,且上周原油库存减少.
在飓风桑迪吹袭美国东北部后,由断电和导航混乱引起的物流问题继续威胁包括纽约港在内的纽约地区燃油和原油运输.
布兰特12月原油期货LCOc1跌0.53美元,结算价报每桶108.17美元,略高于100日移动均线切入位108.14,盘中低见107.75美元.
北海Buzzard油田预计将在周四复工,这令布兰特原油期货承压.
对负债沉重的希腊以及欧元区经济的担忧压低欧元/美元,令油价卖压加重.
美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存减少205万桶,市场预估为增加150万桶.
美国12月RBOB汽油合约RBc1升0.33美分,结算价报每加仑2.6336美元,尽管EIA公布上周汽油库存增加93.5万桶,增幅大于预期.
12月取暖油HOc1跌2.91美分或近1%,结算价报每加仑3.0332美元.
EIA公布馏分油库存减少仅9.3万桶,分析师预估为减少130万桶.
美国12月原油期货CLc1上涨0.85美元,结算价报每桶87.09美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
12月原油 87.09 0.85 1.0% 85.92 87.42 186,025 212,577
1月原油 87.57 0.84 1.0% 86.40 87.85 64,318 63,978
12月RBOB汽油 2.6336 0.0033 0.1% 2.5970 2.6250 41,125 84,455
12月取暖油 3.0332 -0.0291 -1.0% 3.0195 3.0523 46,521 79,435
ICE合约
12月布兰特 108.17 -0.53 -0.5% 107.75 109.03 198,790 174,268
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 403,824 426,060 491,328 1,606,316 -8,815
汽油 141,710 212,025 148,046 274,420 560
取暖油 210,825 207,389 164,643 296,574 -1,616 (完)
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月16日 - 投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
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