〔国际油市〕美国原油期货因库存减少而上涨,布兰特原油下滑

* 北海Buzzard油田可能周四复工

路透纽约11月1日电---布兰特原油期货周四下滑,因北海原油供应不断恢复及欧元区忧虑拖累,但美国汽油期货小涨,因超级风暴桑迪干扰供应带来的支撑盖过了库存增加的压力.