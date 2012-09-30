(重温稿)〔纽约汇市〕欧元连跌第二周,因西班牙问题犹存

* 欧元承压,因穆迪可能检讨西班牙债务评级

* 西班牙是否求助的不确定性仍存

* 西班牙银行压力测试显示,银行需要增资593亿欧元

* 欧元在1.2960美元面临技术阻力位

路透纽约9月28日电---欧元兑美元周五走软,连续第二周收跌,因尽管西班牙银行压力测试结果总体正面,但该国救助前景的不确定性犹存.

咨询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元).[ID:nSB1803830]但西班牙表示,可能仅要求欧洲援助其银行业400亿欧元.

欧洲各国政府已向西班牙银行业分配了1,000亿欧元的信贷额度.

银行压力测试报告被视为正面,因最终的银行资本需求数据与市场预期基本一致,消除了又一层不确定性.

"西班牙仍有很多问题,主要与该国是否求助相关,"RBS Securities的汇市策略师Brian Kim表示.

"总体来看,欧洲决策者承诺的解决欧债危机的举措能否得以落实存在巨大的风险."

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=跌0.5%,报1.2846美元,距离周四触及的两周低位1.2828美元不远.欧元在9月17-27日跌势的38.2%回撤位1.2960美元处有阻力,预计在200日移动均线切入位约1.2825美元有支撑.

本周,欧元兑美元回落1.0%,之前一周下跌1.1%.这是欧元自7月中以来录得的最大两周跌幅.

但欧元/美元9月表现有所改善,本季度收涨1.5%.

涨势主要是因夏季欧洲央行总裁德拉吉称将竭尽所能扞卫欧元后,市场对欧债危机的担忧缓和.

本季扶助欧元的因素还有本月欧洲央行宣布将购买负债沉重的成员国公债.

但分析师表示,欧元升势可能有限,长期而言,对西班牙可能无法实施预算计划并削减财赤的担忧可能令欧元承压.

周四西班牙宣布了经济改革计划细节和主要靠削减支出,而不是加税的预算案,许多分析师认为这是为救助条件提前做准备.

巴克莱资本分析师表示,西班牙申请救助看来不可避免,并称该国可能在10月18日欧盟峰会期间寻求救助.

西班牙申请救助是欧洲央行启动购买该国公债以拉低该国借款成本的先决条件.分析师和交易商表示,这可能提振欧元,但西班牙对迈出这一步一直犹豫不决.

巴克莱预计,欧元在三个月内升至1.35美元,但称在西班牙正式求援前,欧元要反弹有难度.

**更多障碍**

穆迪评等机构定于本月底前完成对西班牙主权评等的检讨,可能下调该国评等至垃圾级别.周四评等机构Egan-Jones在垃圾级别中进一步下调西班牙主权评等.

而且,欧元区许多成员国都陷于经济衰退,这会令欧洲央行货币政策保持宽松一段时间.分析师表示,欧洲央行也有可能会降息,可能早至下周四的月度政策会议上.

日圆普跌,在兑美元连升七个交易日后,周五回落.美元兑日圆JPY=升0.5%,为两周最大单日升幅.

欧元兑日圆EURJPY=变动不大,报100.17日圆.

下周,投资人将关注美国非农就业报告,路透访查的分析师预计,9月新增非农就业岗位11.5万.

鉴于美联储购债计划开放性的本质以及其关注美国就业市场,该数据的好坏对美元的走势至关重要.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2858 1.2913 -0.43 -0.67 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.90 77.58 +0.41 +1.25 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.21 100.20 +0.01 +0.65 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9396 0.9371 +0.27 +0.21 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6164 1.6235 -0.44 +4.05 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9835 0.9804 +0.32 -3.51 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0377 1.0437 -0.57 +1.49 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2084 1.2101 -0.14 -0.49 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7953 0.7949 +0.05 -4.51 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8297 0.8314 -0.20 +6.59 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7200 5.7082 +0.21 -4.29 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3596 7.3720 -0.17 -4.89 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5640 6.5251 +0.60 -4.70 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4410 8.4230 +0.21 -5.30 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/李军;审校 李军/利棣儿

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