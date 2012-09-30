(重温稿)〔美国债市〕公债价格上涨,因西班牙预算带来的希望减弱

韩国金融市场：韩元触及逾三个月高位，股市小幅下滑
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
* 9月芝加哥采购经理人指数(PMI)下降
* 公债价格过去10个交易日中第九次上涨
* 市场对西班牙2013年苛刻的预算产生疑虑
路透纽约9月28日电---美国公债价格周五微涨,受全球经济担忧推动.本季结束时,公债价格接近持平,因欧债危机的不确定性仍在继续,美国经济也仍无起色.
投资者担心西班牙2013年的预算,尽管强调节支,但不足以解决该国的经济问题.这也是欧债危机中持续面临的问题.美国方面,9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,给该国的经济增长蒙阴.
周五公债价格的涨势使指标美债收益率(殖利率)几乎正好处于第三季高点和低点之间的中值.公债价格周四收低,之前连涨八日.
许多人把西班牙的预算视为是请求纾困的前奏.西班牙银行业的压力测试显然令人宽慰不少,帮助欧元EUR=削减跌幅,并减少了对美债等避险资产的买需.
美债价格在欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新的刺激政策之后都曾下跌.
9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,也给公债提供支撑.
在下午的交易中,指标10年期公债US10YT=RR价格上涨04/32,收益率报1.642%,接近7月末所及的低点1.38%和9月中旬所及高点1.89%的中值.
10年债收益率6月末报1.6432%,第三季末时与上季接近持平.
分析师称,月末投资组合仓位调整可能也会支撑公债.由于9月股市上涨,必须维持特定股票和债券百分比的资产组合现在必须卖出部分股票,并买入债券.
ING Investment Management驻亚特兰大的公债交易商Jake Lowery表示,过去两周美债的上涨可能已经反映出这种仓位调整.
"我们很可能已经看到大量因此产生的影响,"他表示.
Calvert Investment Management的固定收益策略师Steve Van Order表示,市场形成了一个区间.
"10年期公债收益率在升至1.89%后大幅回撤,"他表示."我们看到市场在修正本月欧洲央行和美联储货币政策决议公布后受乐观情绪推动的涨势."
此外,9月也是2012年高评级债券发行最繁忙的月份,NBC Universal Media周五发行了20亿美元债券.周五是本季结束前的最后一个交易日.
中国银行间市场利率周五大幅下跌,之前中国央行为缓解季末及国庆长假前资金紧张的状况,向货币市场注入创纪录的579.1亿美元流动性.[ID:nSB1787996]
"央行似乎都在唱同一个调,不过10年债收益率由1.89%回落似乎表明,我们还有许多其他问题需要解决,"Van Order表示.
Van Order表示,市场可能陷于近期的区间内,直到下周新的数据出炉,尤其是劳工部10月5日要公布的9月就业报告.
-----------------------1946 GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 100-01/32 (+01/32) 0.234
五年期公债US5YT=RR 100-01/32 (+03/32) 0.622
10年期公债US10YT=RR 99-31/32 (+08/32) 1.630
30年期公债US30YT=RR 98-16/32 (+11/32) 2.825 (完)
--编译 李春喜;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，一个由香港房地产私募股权基金基汇资本(Gaw Capital Partners)与包括中国网络巨擘腾讯控股高管在内的几位个人所组成的财团，正寻求一笔最高达1亿欧元(1.057亿美元)的贷款，用于收购法属波利尼西亚一家豪华度假酒店。