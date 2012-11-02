〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及一个月高位,市场对英国经济前景愈发乐观

* 欧元兑英镑跌至0.80英镑下方的一个月低点

* 数据转佳令对英国央行追加刺激措施的押注减少

* 美国就业数据强劲提振美元普涨

路透伦敦11月2日电---英镑兑欧元周五触及一个月高位,受助于优于预期的英国建筑业数据令投资人对经济复苏前景愈发乐观.

美国公布就业数据强于预期,擦亮全球最大经济体-美国经济的前景,美元普涨,英镑兑美元回落.

英国9月Markit/CIPS建筑业PMI升至荣枯分水岭50上方的50.9,但企业仍谨慎看待业务前景.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.7996英镑,为10月3日来最低,但之后缩减跌幅,欧洲汇市尾盘跌0.2%,报0.8006英镑,交易商指欧元区出口商在0.7980/90英镑有买盘.

周五公布的调查显示,欧元区制造业在10月连续第15个月萎缩,因产出与新订单减少.[ID:nSB2081651]这同英国强劲的经济数据形成对比.

英镑兑美元GBP=跌0.5%,报1.6039美元,此前美国公布10月非农就业岗位增加17.1万,远超预期的12.5万.

周四,英镑兑美元升至两周高位1.6176美元,市场人士表示,部分投资人对之前的升势锁定获利.

因寄望英国经济复苏动能增强,近几日英镑获得来自亚洲央行和其他长线投资人的需求.

后市投资人焦点将在周一的英国服务业PMI数据,之后英国央行将在周四公布利率决策,并宣布是否会追加资产购买.(完)

--编译 李军;审校 母红

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]