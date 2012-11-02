〔英国债市〕英债小升,在英国央行会议举行前投资者谨慎

路透伦敦11月2日电---英国政府公债周五小涨,投资人预期英国央行货币政策委员在下周会议支持和反对进一步推出货币刺激措施的人数接近.

12月英债期货FLGZ2收升14个跳动点,报119.13,抹去稍早因美国10月非农就业岗位大增后英债录得的跌势.英债和可比德债期货FGBLZ2走势一致.

"投资人可能在货币政策会议前不愿意大举建仓,"RBC Capital市场策略师Sam Hill说.

自上周数据显示英国第三季经济增长1%后,许多分析师预期英国央行将不会推出更多货币刺激举措.英国央行最新一轮购债计划将在本周完成.

Hill说,近期英债表现不及德债,即使下周英国央行公布更多量化宽松政策,这趋势将可能持续.

投资人也留意周一公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)数据,预料将显示服务业增长略为放缓.

10年期英债收益率GB10YT=RR持稳在1.865%,较可比德债的收益率差也持稳,在大约41个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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