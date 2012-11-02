〔欧洲股市〕收涨,受助于美国强于预期的就业数据

* FTSEurofirst 300指数收涨0.5%

* 景气股矿业和汽车股延续升势

路透伦敦11月2日电---欧洲股市周五收涨,因美国就业数据优于预期,但交易商称,在美国大选结果公布前,近期股市波动可能不大.

景气股矿业.SXPP和汽车股.SXAP分别攀升0.8%和1.2%,在周四劲扬的基础上继续乘胜追击.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报1,115.19点,尽管从美国就业数据公布后触及的日内高位1,118.10回落.本周该指数上扬1.6%.

美国劳工部周五公布的数据显示,10月美国非农就业岗位增加17.1万个,远胜预期的增加12.5万个.此外8月和9月的非农就业数据合计上修幅度达8.4万个.[ID:nSB2082643]

"今日公布的一系列利好数据...但对美国经济而言,要使就业市场状况恢复到2008年的水平,未来每月的就业岗位需要增长20万个以上,"CMC Markets的高级市场分析师Michael Hewson表示.

"在下周大选前,股市的上行空间仍然有限,大选前,仍有一些不确定性,而且,很显然,飓风桑迪造成的损失也还不清楚.

电信股.SXKP周五跌幅最大,下挫0.4%,此前媒体报导德国电信(DTEGn.DE)正考虑自2013年下调派息多至三分一.

英国富时100指数.FTSE收涨0.11%,报5,868.55点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.38%,报7,363.85点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.49%,报3,492.46点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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