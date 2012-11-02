〔纽约期市〕可可期货在关键水准上方继续攀升,阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦11月2日电---可可期货周五在关键技术水准上方继续攀升,摆脱其他商品下滑的影响,因部分出口受阻且在主要西非产地的采购放缓.

阿拉比卡咖啡期货走强,此前一新泽西仓库报告在飓风桑迪肆虐后出现水浸,而罗布斯塔咖啡期货和糖期货在震荡交投中涨跌互见.

因美元兑欧元升至三周高位,汤森路透Jefferies CRB全球商品指标指数.TRJCRB重挫1.5%,至三个半月低点.

本周末美国将回到东部标准时间,即时钟播慢一个小时,同GMT时间的差距将由目前的慢四个小时增至五个小时.

ICE-12月可可期货CCZ2结算价上扬27美元,或1.1%,报每吨2,447美元,市场在升穿200日移动均线切入位约2,352美元后连升两日.

伦敦3月可可期货LCCH3收高18英镑,或1.2%,报每吨1,578英镑,升穿200日移动均线切入位约1,536英镑后继续上涨.

Cocobod数据周四显示,在全球第二大可可生产国加纳,截至10月19日采购季首周的采购量为86,028吨,同比减少42%.

交易员表示,数据不及预期,扶助支撑市场.

ICE-阿拉比卡咖啡12月合约KCc1收高1.25美分,或0.8%,报每磅1.5470美元,该合约周四触及1.5280美元,为近月合约自6月22日以来的最低水准.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3下滑8美元,或0.4%,报每吨1,976美元,周三触及4月以来最低水准1,965美元,因主要生产国越南丰产而承压.

ICE-3月原糖期货SBc1收高0.07美分,或0.4%,报每磅19.45美分.伦敦12月白糖期货LSUc1下滑1.50美元,或0.3%,报每吨537.10美元.(完)