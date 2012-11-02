〔全球金市〕金价大跌2%,此前美国非农就业报告强劲

* 金价将连跌第四周

* 黄金跌穿100日移动均线的关键技术支持位

* 美国10月非农就业岗位增幅多于预期

路透伦敦11月2日电---金价周五下滑2%,约两个月来首次跌穿1,690美元,因令人鼓舞的美国非农就业报告降低了全球央行推出更多经济刺激措施的机率.

周五金价触及两个月低位,本周下跌约2%,连跌第四周.现在黄金全数回吐在美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月公布最新一轮购债后录得的升幅.

金价下跌,回落至接近其100日和200日移动均线的主要技术支持位附近,此前数据显示美国10月就业岗位增加17.1万个,为乏善足陈的经济带来希望.美国经济迟滞一直影响总统奥巴马连任的机率.

"优于预期的数据降低了对黄金的风险需求,金价跌至每盎司1,700美元以下引发止损卖单及动能卖盘,"汇丰金属分析师James Steel说.

"就业数据也驱使投资人在总统选举前结清多头头寸,"Steel表示.

1631 GMT,现货金XAU=跌2%,报每盎司1,680.04美元,盘中触及1,679.04美元的八周低位.

美国12月黄金期货GCZ2跌40.3美元或2.35%,报1,675.2美元.初步路透数据显示,成交量可能远高于其250日均值.

现货银XAG=下挫3.5%,报每盎司31.09美元.

较长期而言,正面的就业读数及周五强劲的美国工厂订单数据可能令金价承压,如果这些数据将降低对放宽货币举措的预期.

尽管贵金属周五普遍下跌,但本周铂金和钯金可望收升,均为三周连跌后的首次周度上涨.

现货铂金XPT=跌1.3%,报每盎司1,544.24美元.钯金XPD=下滑1.9%,报每盎司599.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1681.10 -34.30 -2.0% 7.3%

COMEX白银期货 SIN2 31.135 -1.113 -3.5% 11.5%

COMEX铂金期货 PLN2 1549.00 -24.20 -1.5% 10.7%

COMEX钯金期货 PAU2 599.95 -12.50 -2.0% -8.6%

现货金 XAU= 1680.04 -34.05 -2.0% 7.4%

现货银 XAG= 31.09 -1.14 -3.5% 12.3%

现货铂金 XPT= 1544.24 -20.26 -1.3% 10.9%

现货钯金 XPD= 599.50 -11.50 -1.9% -8.1%(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=