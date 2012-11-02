〔国际油市〕油价下跌,因美国采取行动增加东海岸燃料供应

* 美国政府豁免琼斯法(Jones Act),缓和东海岸燃料供应紧张情况

* 输送管道及纽约港口运作正改善

* 美国就业数据及日本央行忧虑该国经济提振美元,令油价承压

路透纽约11月2日电---原油和汽油期货周五下挫超过2%,此前美国政府批准一项豁免,容许外国油轮从美国港口将燃料送往东海岸,履行缓和因超级飓风桑迪造成供应中断的部份承诺.

布兰特原油连跌第五天,录得第三周下周,因美元上涨.美国10月就业报告优于预期及日本央行忧虑日本经济,对美元带来支持.

汽油期货下滑,因受桑迪影响的服务新泽西州及纽约港的油轮和输送管道进一步恢复运作.

油价承压,因美国政府对从墨西哥湾炼油中心运载燃料到受风暴蹂躏的东北地区的油轮暂时豁免琼斯法(Jones Act),令可以运送燃料的油轮增加.

"我认为经济的不确定性及下周总统选举将令油价承压.还有琼斯法将豁免一周的声明,暗示一些供应将回到市场,"Tradition Energy分析师Gene McGillian说.

豁免琼斯法是容许外国油轮从美国其他港口运送燃料至美国东北部地区,通常这些输送只限于美国登记注册的船只.

布兰特12月原油期货LCOc1跌2.49美元,结算价报每桶105.68美元,此为8月初来的最低结算价.布兰特原油录得3.5%的周度跌幅.

美国12月原油期货CLc1下跌2.23美元,结算价报每桶84.86美元,此为7月初的最低结算价.该合约本周下滑1.6%,连跌第三周.

美国12月RBOB汽油合约RBc1下跌6美分,结算价报每加仑2.5736美元.

12月取暖油HOc1回落8.58美分,结算价报每加仑2.9474美元,跌穿100日和200日移动均线.交易商和分析师密切关注这些技术水平.

日本央行10月4-5日会议记录显示,几名审议委员警告称,鉴于最近工业生产表现疲软,不排除日本经济可能重陷衰退.[ID:nSB2081185]

周五公布的调查显示,欧元区制造业在10月连续第15个月萎缩,因产出与新订单减少.这可能助燃对欧洲央行(ECB)进一步宽松政策的预期.欧元区10月Markit制造业PMI终值为45.4(初值为45.3,9月终值为46.1)[ID:nSB2081651]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 84.86 -2.23 -2.6% 84.66 87.24 280,502 197,179

1月原油 85.40 -2.17 -2.5% 85.20 87.71 98,790 68,834

12月RBOB汽油 2.5736 -0.0600 -2.3% 2.5486 2.6207 40,582 43,260

12月取暖油 2.9474 -0.0858 -2.8% 2.9481 3.0380 46,105 48,649

ICE合约

12月布兰特 105.68 -2.49 -2.3% 105.51 108.80 222,299 205,329

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 619,212 421,661 488,339 1,598,442 7,874

汽油 124,946 156,884 149,623 270,547 25

取暖油 220,449 228,741 168,747 306,921 10,341 (完)