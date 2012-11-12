〔美国股市〕开高,因中国经济数据良好

路透纽约11月12日电---美国股市周一开盘上扬,上周录得6月初来表现最差一周后反弹,因中国在周末公布良好的经济数据.不过股市升幅不大,因投资人仍忧虑美国和欧洲经济增长前景.
道琼工业指数.DJI上升4.61点,或0.04%,至12,820.00点,标准普尔500指数.SPX上涨2.09点,或0.15%,至1,381.94点,Nasdaq指数.IXIC攀升10.39点,或0.36%,至2,915.27点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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