〔欧洲汇市〕英镑/美元触及两个月低位,英国央行发布通胀报告前气氛谨慎

* 英国宣布减少发债后对英镑的利空押注增加

* 英镑兑美元触及9月5日来最低

* 在英国央行周三发布通胀报告前投资人谨慎

路透伦敦11月12日电---英镑兑美元周一触及两个月低点,延续英国财政部称将利用英国央行购债计划所获的利息收入减少短债发行后的跌势,且在周三英国央行发布通胀报告后气氛谨慎.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.15%,至1.5869美元,稍早跌至9月5日来最低的1.5865美元.

英国央行买进的3,750亿英镑英国公债,所获得的付息都放在英国央行帐上.现在约有350亿英镑将交还财政部,降低政府短期借款需求.英国央行指出,这个做法相当于小规模放松货币政策.[ID:nST0573071]英镑因此承压.

英镑技术支撑位在200日移动均线切入位1.5850美元,自8月底,英镑一直坚守200日移动均线.

市场将仔细研读周三央行的季度报告,其中有央行最新的经济成长和通胀预估,以寻找经济前景和未来是否会进一步放宽政策的迹象.

本周英国将公布一系列数据,包括周二的通胀数据、周三的就业数据以及周四的零售销售数据,这会为英国经济在表现稳健的第三季后第四季如何开局提供线索.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.2%,至0.8011英镑,但因对希腊是否有能力偿债仍不确定,欧元升势受限.

CMC Markets策略师Michael Hewson表示,突破近50日移动均线切入位的约0.8030英镑阻力位将为上探10月31日高位0.8075英镑打通通道.(完)

--编译 李军;审校 母红

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