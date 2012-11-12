〔欧元债市〕德债接近两个月高位,受希腊和美国不确定性支撑

* 欧盟财长不太可能为希腊援助款放行
* 欧元区经济成长数据将巩固经济放缓的观点
* 德债料保持在两个月高位附近
路透伦敦11月12日电---德国公债周一持稳在近两个月高位,因对希腊金援谈判结果的不确定性以及美国可能跌落财政悬崖令市场紧张.
欧元区财长开会讨论希腊控制债务工作的进展,但预计不会批准发放下一步贷款,尽管希腊周日通过了严苛的2013年预算案.
希腊的国际贷款方预计将再给予该国两年时间达到目标.关键点是如何令债务可持续.
只要局势仍未解决,德债料保持在目前水准附近.
指标十年期德国公债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB持稳在1.34%,德债期货FGBLc1上涨5个跳动点,结算价报143.19,上周五一度触及143.47,为9月初来的最高水平.
投资人也在密切关注美国总统奥巴马和国会就避免明年年初6,000亿美元自动增税和削减支出的财政协议谈判,若无法避免,美国经济可能重陷衰退.
本周德国、法国和意大利将公布国内生产总值(GDP)数据,市场普遍预计将证实欧元区主要的经济体经济放缓的情况,也可能支撑避险资产.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>