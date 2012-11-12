〔纽约期市〕ICE原糖和咖啡从近期低位反弹,可可期货小涨

路透纽约/伦敦11月12日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第二天攀升,从上周的两年低位反弹,而阿拉比卡咖啡期货脱离上日触及的四个半月低位上扬,受大规模展期交易带动.

可可小幅上涨,伦敦和纽约市场的可可持续徘徊在其200日移动均线附近.

纽约3月原糖期货SBc1上扬0.30美分,或1.6%,报每磅19.36美分.周五该合约低见18.66美分,为2010年8月以来最低,之后该合约收复一些失地.

"市场严重超卖.原糖和其他软商品一起反弹,"Liberty Trading Group创办人及总裁James Cordier说.

一些交易员说周五原糖反弹,使技术前景更为有利.部份交易员认为周五价格反弹和巴西降雨拖慢甘蔗榨压有关.

巴西气象预机构Somar称,一股缓慢移动的冷锋为巴西主要农业地区带来大量降雨,很可能使大豆,玉米,甘蔗,咖啡和橙等作物种植区的春季降雨急增.

"这是技术性反弹,"瑞信分析师Tobias Merath说.

"基本面方面,并没有很多的刺激因素.供应充裕,但巴西卖家很有纪律,他们逐步卖出."

周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截止11月6日一周,投机者所持的ICE原糖合约净空头头寸增加超过一倍.

伦敦12月白糖期货LSUc1上涨7.20美元,或1.4%,报每吨536.70美元.

3月阿拉比卡咖啡期货KCc2收升3.15美分,或2.1%,报每磅1.5305美元.上周该合约下挫至四个半月低位1.55美元.

在11月21日近月合约首个交割通知日来临前,投资人将12月合约展期至3月合约,刺激了交易量.合约价差收窄,收报5.15美分,此为利多走势,扶助提振期货市场,周五贴水宽至5.65美分,此为2002年迄今汤森路透月度数据的最高水平.

汤森路透初步数据及ICE数据显示,头寸展期提振总成交量在5.3万口以上,为七个月来最高水平.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高3美元,结算价报每吨1,979美元.

可可期货也上涨.

ICE-3月可可期货CCc2收高16美元,或0.7%,结算价报每吨2,375美元,仍接近其200日移动均线2,360美元.周五该合约跌至7月底来最低2,322美元.

Liffe-3月可可期货LCCc2上扬7英镑,或0.5%,收报每吨1,545英镑,仍接近其200日移动均线切入位1,535英镑.(完)