〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因基金卖出及大豆期货下滑

更正-中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透11月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,交易商说,因基金结清多头头寸,且大豆价格急跌对玉米带来卖压.
投资银行高盛将其三个月玉米价格预估下调至每蒲式耳8.25美元,之前预估为9.00美元.
阿根廷作物种植带的土壤水份过多,因周末一股冷锋带来大约50毫米的降水,令玉米和大豆种植停顿,且在全球食品需求日增之际,市场对作物出产的忧虑加重.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,南美大部份玉米和大豆种植地区天气依然良好,有利作物生长.
他说,阿根廷和巴西南部的天气较干燥,有助于农户开始播种,且巴西北部持续迎来急需的降雨."阿根廷北部有充份的降雨,巴西北部降水多至1英寸.巴西北部降雨将持续,该处需要降水,而其他地方将干燥."
12月合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.53-1/4美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.51美元.九日相对强弱指标在30.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌20-3/4美分,报每蒲式耳7.18美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为467,232口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 人民币兑美元即期周一午盘小幅反弹，但整体波动区间较上日明显收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周一美国金融市场休市，市场缺乏驱动因素交投相对清淡，短期汇价料延续区间横向波动。
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