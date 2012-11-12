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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 06:34 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因基金卖出及大豆期货下滑

路透11月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,交易商说,因基金结清多头头寸,且大豆价格急跌对玉米带来卖压.

投资银行高盛将其三个月玉米价格预估下调至每蒲式耳8.25美元,之前预估为9.00美元.

阿根廷作物种植带的土壤水份过多,因周末一股冷锋带来大约50毫米的降水,令玉米和大豆种植停顿,且在全球食品需求日增之际,市场对作物出产的忧虑加重.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,南美大部份玉米和大豆种植地区天气依然良好,有利作物生长.

他说,阿根廷和巴西南部的天气较干燥,有助于农户开始播种,且巴西北部持续迎来急需的降雨."阿根廷北部有充份的降雨,巴西北部降水多至1英寸.巴西北部降雨将持续,该处需要降水,而其他地方将干燥."

12月合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.53-1/4美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.51美元.九日相对强弱指标在30.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌20-3/4美分,报每蒲式耳7.18美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为467,232口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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