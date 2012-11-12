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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 06:34 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆触及四个半月低位,因基金平仓及供应前景而承压

路透11月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下挫至四个半月低位,交易商说,因上周美国政府报告显示美国大豆产量预估将远多于预期,使市场面临强劲技术卖压.

CBOT交易商估计,中午时商品基金卖出1.2万口大豆合约.

指标1月大豆合约SF3跌穿其200日移动均线,为6月5日来首次,全数抹去今年夏季美国严重旱灾令大豆录得的涨幅.

豆粕是今日跌幅最大的大豆类商品,因交易商出脱豆粕多头/豆油空头的套利交易.

高盛将其CBOT三个月大豆价格预估下调至每蒲式耳16.50美元,之前为18.75美元,六个月预估为每蒲式耳15.50美元,之前预估为17.25美元,此前美国农业部(USDA)上调2012/2013年美国大豆产量预估至29.71亿蒲式耳,上调幅度超过交易商的预估.

巴西作物预测机构Somar说,该国最大的大豆种植省马托格罗索南半部迎来降雨,有利作物,提振大豆种植和发芽前景.

作物分析机构Imea周五说,马托格罗索省的农户完成了约78%的大豆种植计划,较上年同期低8个百分点.

阿根廷作物种植带的土壤水份过多,因周末一股冷锋带来大约50毫米的降水,令玉米和大豆种植停顿.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五报告的补充资料显示,在截止11月6日一周,大型投机者降低其CBOT大豆净多头头寸至129,657口,为2月28日来最低水平.

交投最活跃的大连5月大豆期货DSAK3下跌至三个月低点.

指标CBOT-1月大豆合约SF3跌46-1/4美分,报每蒲式耳14.05美元.

12月豆粕合约SMc1收跌18.3美元,报每短吨431.4美元,12月豆油合约BOc1收跌0.38美分,报每磅47.39美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为212,949口,豆粕期货为106,673口,豆油期货为160,760口.

以下为CBOT农产品期货在2107 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 718.00 -20.75 -2.8% 11.1%

CBOT大豆Sc1 1405.00 -46.25 -3.2% 17.2%

CBOT豆粕SMc1 431.40 -18.30 -4.1% 39.4%

CBOT豆油BOc1 47.39 -0.38 -0.8% -9.0%

CBOT小麦Wc1 857.75 -28.75 -3.2% 31.4%

CBOT稻米RRc1 1462.50 -31.50 -2.1% 0.1%

EU小麦BL2H0 274.00 -6.50 -2.3% 35.3%

NYMEX原油期货CLc1 85.62 -0.45 -0.5% -13.4%

道琼工业指数.DJI 12,815 0 0.0% 4.9%

现货金XAU= 1727.44 -3.47 -0.2% 10.5%

欧元/美元EUR= 1.2708 -0 0.0% -1.8%

美元指数.DXY 81.0590 0.0330 0.0% 1.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 965 25 2.7% -44.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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