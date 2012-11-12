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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 06:27 BJT

〔纽约汇市〕欧元兑美元持平未脱离两个月低位,受希腊忧虑拖累

* 欧元区各国政府对是否给予希腊援助资金意见分歧

* 中国贸易数据显示经济复苏

* 美国财政忧虑打击对较高风险资产的胃纳

路透纽约11月12日电---欧元兑美元周一几无变动,徘徊在近期触及的两个月低位附近,市场交投清淡,因希腊能否得到新一轮救助资金以帮助其支付债务仍存在不确定性.

11月迄今,欧元兑美元累计下跌大约1.9%,且即使希腊得到救助资金,预料欧元上升空间也有限.欧元区经济形势黯淡和美国经济改善形成鲜明对比,市场认为这将进一步对欧元不利.

利好美元兑欧元的另一因素是美国"财政悬崖"的迫近,如果美国国会不采取行动削减预算赤字,将引发大幅度的降支增税.一些人士认为这将可能令美国再次滑入衰退.

美国市场的成交清淡,因适逢退伍军人节,美国公债市场休市.

希腊是投资人的关注所在,周一欧元区成员国政府就是否向该国发放更多资金存在意见分歧.尽管希腊政府通过严苛的2013年预算,但市场忧虑犹在,因如何让希腊的债务水平能够持续到下一个10年,迄今在这一问题上仍缺乏共识.

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