〔纽约汇市〕欧元兑美元持平未脱离两个月低位,受希腊忧虑拖累

更正-中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
* 欧元区各国政府对是否给予希腊援助资金意见分歧
* 中国贸易数据显示经济复苏
* 美国财政忧虑打击对较高风险资产的胃纳
路透纽约11月12日电---欧元兑美元周一几无变动,徘徊在近期触及的两个月低位附近,市场交投清淡,因希腊能否得到新一轮救助资金以帮助其支付债务仍存在不确定性.
11月迄今,欧元兑美元累计下跌大约1.9%,且即使希腊得到救助资金,预料欧元上升空间也有限.欧元区经济形势黯淡和美国经济改善形成鲜明对比,市场认为这将进一步对欧元不利.
利好美元兑欧元的另一因素是美国"财政悬崖"的迫近,如果美国国会不采取行动削减预算赤字,将引发大幅度的降支增税.一些人士认为这将可能令美国再次滑入衰退.
美国市场的成交清淡,因适逢退伍军人节,美国公债市场休市.
希腊是投资人的关注所在,周一欧元区成员国政府就是否向该国发放更多资金存在意见分歧.尽管希腊政府通过严苛的2013年预算,但市场忧虑犹在,因如何让希腊的债务水平能够持续到下一个10年,迄今在这一问题上仍缺乏共识.
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 人民币兑美元即期周一午盘小幅反弹，但整体波动区间较上日明显收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周一美国金融市场休市，市场缺乏驱动因素交投相对清淡，短期汇价料延续区间横向波动。
* 法国大选新进展令欧元走势艰难 * 美元兑日圆下跌，此前美债收益率下滑 * 澳元和新西兰元基本持平 路透东京2月20日 - 美债收益率(殖利率)下跌周一打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的选票转向民族阵线创党者勒庞。 最近欧洲政治风险的加大，打压美债收益率跌至一周低点2.4%，使美元/日圆微跌。 美元/日圆 变动不大，报113.090，距离周五所及的2月9日以来低点112.620不远。 美元指数 持稳在100.930，该指数本月稍早连涨10个交易日，之后美国虽公布一连串稳健经济数据，但美元仍失去动能，令多头感到沮丧。 “在10年期美债收益率没有维持在2.4%附近的情况下，美元/日圆很难上涨