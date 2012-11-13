离岸人民币：香港交易所首只人民币货币期权将于3月20日推出
路透香港2月16日 - 香港交易及结算所（港交所）周四公布，其首只人民币货币期权--美元兑离岸人民币（CNH）期权将于3月20日推出。
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路透香港2月16日 - 香港交易及结算所（港交所）周四公布，其首只人民币货币期权--美元兑离岸人民币（CNH）期权将于3月20日推出。
* 散户疯抢美元和日圆，台币终止连三升 * 外资续买超台股，净汇入量缩至近亿美元 * 台币短线涨幅大，升势料将趋缓 * 台币明日交易区间料在30.650-30.850 路透台北2月16日 - 台币兑美元周四收低，终止连三升走势。汇银人士称，外资汇入力道明显减弱，净汇入金额缩减至近亿美元，且散户疯狂抢进日圆和美元，台币早盘开高后震荡收贬；短线台币升势料将趋缓。 他们指出，因国际美元走弱、日圆等亚币走扬及外资持续汇入，加上央行适度放手，台币开盘再强攻并冲到30.660高价，惟随即吸引散户进场买汇，削弱台币升势。 〞台币超强的，今天很多人进来抢日圆，最后还是由供需(把美元)拉上去了，蚂蚁雄兵的力量不容忽视。〞一资深汇银人士说。 一大型银行交易员称，外资早盘续抛美元，但随后又反手买入美元，由于外资频繁进出，台币震幅跟着扩大。惟随台币回贬至30.770附近即引出口商抛汇，而升破30.700又有进口商及散户买盘进场；短线台币料将主要在30.500-30.700区间波动。 一大型外资保管行交易员表示
* 人民币续收升，中间价则略升 * 客盘结汇需求继续上升 * 在主要货币中人民币表现强势 * 离在岸汇价价差保持倒挂 * 美元/人民币期权波动率持续下行 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。 交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地 汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。 他们并表示，从近期的行情来看，人民币兑美元走升，兑一篮子货币也有小幅升值的压力，在主要货币中 ，人民币已成为第二强货币，仅次于澳元。离在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期亦持续下行，虽然外 部美联储加息预期以及美国经济政策不确定性仍较大，但这些似乎并不影响市场对人民币汇率保持基本稳定的 判断。 “最近人民币的走势还是有点超出预期，现在相当于主要货币里第二强的货币，仅次于澳元，第三是美元 。”一中资行交易员称，“现在的行情基本是在一定限制条件下自发形成的，中国经济