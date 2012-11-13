更新版 1-中国汇市：人民币连四日收升至逾三周新高，已成主要货币中第二强

* 人民币续收升，中间价则略升 * 客盘结汇需求继续上升 * 在主要货币中人民币表现强势 * 离在岸汇价价差保持倒挂 * 美元/人民币期权波动率持续下行 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。 交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地 汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。 他们并表示，从近期的行情来看，人民币兑美元走升，兑一篮子货币也有小幅升值的压力，在主要货币中 ，人民币已成为第二强货币，仅次于澳元。离在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期亦持续下行，虽然外 部美联储加息预期以及美国经济政策不确定性仍较大，但这些似乎并不影响市场对人民币汇率保持基本稳定的 判断。 “最近人民币的走势还是有点超出预期，现在相当于主要货币里第二强的货币，仅次于澳元，第三是美元 。”一中资行交易员称，“现在的行情基本是在一定限制条件下自发形成的，中国经济