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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 22:41 BJT

〔美国热股〕沃达丰减记59亿英镑南欧业务并调降全年财测,股价挫3%

路透11月13日电---英国沃达丰(VOD.L)(VOD.O)周二将其西班牙及意大利业务价值减记59亿英镑,并调降全年财测,该公司公布的自体(内生性)服务营收业务降幅大于预期.[ID:nSB2098633]

在美国上市的沃达丰周二盘初下挫3.43%,报25.48美元.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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