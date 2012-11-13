〔欧洲汇市〕英镑先升后回,此前曾受通胀数据带动跳涨

* 英国CPI数据公布后,英镑短暂上涨后回稳

* 高于预期的通胀促使一些投资人降低对QE的预期

* 关注周三英国央行发布的通胀报告

路透伦敦11月13日电---英镑兑美元周二持稳,英镑在英国通胀数据高于预期后上涨,之后缩减升幅.

英国国家统计局周二公布,英国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.7%,为5月以来最高增幅.[ID:nSB2097991]这令许多原本预期按年增幅为2.3%的市场人士感到意外.

消息引发一些市场人士降低对英国央行将向经济挹注更多资金的押注,且扶助英镑升至1.5916美元日内高位.英国央行向经济注入更多资金或令英镑承压.

不过,许多策略师说,未来决策者在决定是否选择更多货币宽松措施时,较之遏制通胀,他们可能更关心的是对英国经济成长的支持,这暗示了英镑涨幅将受限.

"毫无疑问,如果英国央行认为需要印钞以刺激经济成长,央行将会亳不犹豫,"Moneycorp高级交易员Glenn Uniacke说.

"对追加量化宽松政策的预期只是暂时降温,英镑任何涨势很可能同样短暂."

英镑兑美元GBP=D4日内持平在1.5879美元,徘徊在稍早触及的两个月低位1.5857美元附近.

交易商说,在1.5940上方挂有止损买单,短期支持位在其200日移动均线切入位1.5850美元.

"通胀数据必须谨慎留意,英国通胀已至少连续35个月高于2%目标,且对货币政策前景仅带来有限影响,"BMO Capital Markets外汇交易策略部主管Audrey Childe-Freeman说.

在通胀数据公布后,欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.7970英镑日内低位.最新报0.7995英镑,下跌0.1%,交易商说对冲基金是主要卖家.

德国媒体报导,希腊很可能一次性得到逾430亿欧元的新救助资金,消息为欧元提供一些支持.

英镑投资人下一个焦点在英国周三发布的通胀报告,英国央行将公布其最新的经济成长及通胀预估.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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