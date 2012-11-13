〔欧元债市〕国际贷款方对希腊达成削减债务目标的期限支撑德债

* 希腊获得更多时间,但援助被推迟

* 欧盟/IMF分歧令市场紧张

* 希腊发售国库券用以偿还将到期的债务

路透伦敦11月13日电---德国公债周二收平,稍早因希腊的国际贷款方出现分歧带动上涨,但因有迹象显示希腊在今年余下时间将获得注资,德债升势扭转.

德国政府消息人士向路透表示,欧洲国家正在考虑向希腊一次性发放总额约440亿欧元的多笔援助款.

但由于缺乏支持希腊的明确协议,避险德债仍在近期高位附近.

德债期货FGBLc1跌3个跳动点,结算价报143.14,稍早触及143.48的两个月高位.10年期德债收益率DE10YT=TWEB持稳在1.346%.

国际贷款机构同意希腊达成预算目标的时间宽限两年,但让步的代价是326亿欧元的额外融资;另外,欧元区和IMF对于希腊达成削减债务目标的期限有分歧.[ID:nSB2097327]

这意味着希腊被迫进行短期融资.周二该国透过国库券发售筹资超过40亿欧元,并可进一步发售,以满足周五50亿欧元的偿债需求.

德国周三将发售两年期新债,测试市场对其公债的兴趣.意大利将发售35亿欧元三年期公债和15亿欧元较长年期公债.(完)

--编译 李军;审校 母红

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