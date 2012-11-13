〔金属期市〕期铜因美元走弱而上涨,但希腊及美国财政忧虑犹在

* 希腊国际贷款方公开表达对援助的不同意见

* 中国10月精炼铜产量按年增长8.6%

* 中国铝产量上升,国储局将招标采购原铝

路透伦敦11月13日电---期铜周二反弹,因美元兑欧元回落,但希腊债务危机仍未解决及美国财政悬崖临近,仍容易拖累铜价下跌.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.55%,收报每吨7,680美元,周一收于7,638美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上涨0.3美分,报每磅3.4710美元,盘中交投区间为3.4215-3.4985美元.

欧元兑美元盘中跌至两个月低位后反弹,此前一德国报章称,德国希望向希腊一次性发放逾440亿欧元援助.

但欧元仍容易受希腊融资的不确定性所拖累,此前希腊的国际贷款方-欧盟和国际货币基金组织(IMF)就如何令希腊降低其债务公开表达不同的意见.

"美国和中国的数据一直正面,但市场忧虑希腊,"T-Commodity顾问Gianclaudio Torlizzi说.

"欧盟再次显示它在应对债务危机上的不足之处:在忧虑西班牙之后,现在希腊问题又再出现,令市场担忧."

美国股市由跌转升,这也扶助金属价格上扬.美股上升,部份原因是零售类股上涨.一些市场人士将股市视作经济成长的指标.[.NCN]

不过,下行风险高企,如果美国无法就阻止明年初起效的自动削减预算支出及增税方案达成协议,投资人忧虑美国可能陷入衰退.

中国国家统计局周二公布,中国10月精炼铜(铜)产量达52万吨,同比增加8.6%.原铝(电解铝)产量达170万吨,同比增加20.3%.[ID:nSB2053549]

"中国数据持续显示该国金属生产增长强劲,暗示未来几个月进口速度可能放慢,"INTL分析师Ed Meir说.

研究机构安泰科称,中国精炼铜生产将继续增长,尽管增长速度低于铜矿和铜精矿生产增速.安泰科也预期,中国铜需求达双位数增长的时代结束.

"未来中国进口精炼铜需求按年增长10%,精炼铜净进口将稳定在每年约210万吨左右,"安泰科说.

消息人士称,中国国家物资储备局将向国内炼厂招标采购16万吨原铝和15万吨锌块,这是首度有明确迹象显示中国正恢复收储金属.[ID:CT0574015]

期铝CMAL3收高,报每吨1,983美元,周一报1,968美元.期锌CMZN3收报1,934美元,高于上日收报的1,931美元.

期铅CMPB3收低,报每吨2,151美元,上日收报2,160美元.期锡CMSN3收高,收报20,400美元,上日最后买入价的20,350美元.

期镍CMNI3收低,报每吨16,050美元,上日报16,055.

以下为1729 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 347.80 1.00 +0.29 334.65 3.93

LME期铝 1985.00 17.00 +0.86 2230.00 -10.99

LME期铜 7680.00 42.00 +0.55 7375.00 4.14

LME期铅 2151.00 -9.00 -0.42 2432.00 -11.55

LME期镍 16050.00 -5.00 -0.03 18525.00 -13.36

LME期锡 20395.00 95.00 +0.47 16950.00 20.32

LME期锌 1934.00 3.00 +0.16 2560.00 -24.45

上海期铝 15265.00 35.00 +0.23 17160.00 -11.04

上海期铜 55420.00 -220.00 -0.40 59900.00 -7.48

上海期锌 14925.00 105.00 +0.71 21195.00 -29.58

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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