美国各类经济指标总览--2012/11/13

美国财政部周二公布,作为2013财政年度的首月,10月预算赤字较上年同期上升,就即将到期的减税优惠和即将开始实施的减支法案展开磋商是大选后美国政坛的主要事件.美国财政部周二称,10月财政赤字为1,200亿美元,高于经济学家预估的赤字1,140亿美元,且高于2011年10月的赤字985亿美元.[ID:nSB8570638]

当前值 前次值

失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)

平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(9月) +0.6(8月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.1(9月) +0.1(8月)

实质所得(%) 持平(9月) -0.6(8月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +1.1(9月) +1.7(8月)

不包括食品和能源PPI(%) 持平(9月) +0.2(8月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.0(第三季初值) +1.3(第二季终值)

GDP平减指数(%) +2.9(第三季初值) +1.5(第二季终值)

零售销售(%) +1.1(9月) +1.2(8月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差415.5(9月) 逆差437.9(8月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)

工业生产(%) +0.4(9月) -1.4(8月修正值)

产能利用率(%) 78.3(9月) 78.0(8月修正值)

初请失业金人数(万人) 35.5(11月3日当周) 36.3(10月27日当周)

联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月)

领先指标(%) +0.6(9月) -0.4(8月修正值)

个人所得(%) +0.4(9月) +0.1(8月)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(9月) +0.4(8月)

消费者信贷(亿美元) 增加113.6(9月) 增加183.9(8月修正值)

企业库存(%) +0.6(8月) +0.8(7月修正值)

建筑支出(%) +0.6(9月) -0.1(8月修正值)

消费者信心 72.2(10月) 68.4(9月修正值)

房屋开工(万户) 87.2(9月) 75.8(8月修正值)

建筑许可(万户) 89.0(9月) 80.1(8月)

成屋销售(万户) 475(9月) 483(8月修正值)

新屋销售(万户) 38.9(9月) 36.8(8月修正值)

工厂订单(%) 4.8(9月) -5.1(8月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +9.8(9月修正值) -13.1(8月修正值)

供应管理协会非制造业指数 54.2(10月) 55.1(9月)

供应管理协会制造业指数 51.7(10月) 51.5(9月)

趸售(批发)库存(%) +1.1(9月) +0.8(8月修正值)

进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月)

出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月)

单位劳工成本(%) -0.1(第三季初值) +1.7(第二季修正值)

非农业生产率(%) +1.9(第三季初值) +1.9(第二季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2

(第二季初值) (第二季修正值) (完)