〔纽约期市〕咖啡期货跌至数月低位,可可期货上涨

路透纽约/伦敦11月13日电---咖啡期货周二下跌约4%,至数月低位,因美元上涨,最大咖啡种植国巴西天气改善及负面宏观人气打压市场.

可可延展上日涨势,原糖则几无变动.

3月阿拉比卡咖啡期货KCc2收挫6.95美分,或4.4%,报每磅1.5125美元,为五个月来的最低结算价.今日录得7月24日来最大单日跌幅.

"今日下跌的主要原因是负面的宏观人气,全球市场人气,"INTL FCStone旗下CoffeeNetwork分析师Andrea Thompson说.

全球股市连跌第五天,欧元兑美元跌至逾两个月低位,此前国际贷款方就援助希腊的意见分歧,引发投资人忧虑希腊债务危机可能再次升级.

天气预报机构Somar说,大雨横扫巴西东南部咖啡种植带,且未来几天将有更多降雨,令土壤水份恢复,此前出现的干燥已开始损害新作咖啡.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2也下跌,收低71美元,或3.6%,收报每吨1,902美元,录得略多于一年来的单日最大百分比跌幅,盘中触及2月9日来最低的1,897美元.

纽约3月原糖期货SBc1尾盘由升转跌,收低0.01美分,报每磅19.35美分,在交易日大部份时间上涨后,扭转走势下跌.

该合约仍高于周五日低18.66美分,此为近月合约自2010年8月来的最低水平.

伦敦12月白糖期货LSUc1上涨0.30美元,或0.06%,报每吨537美元.

ICE-3月可可期货CCc2收高12美元,或0.5%,结算价报每吨2,387美元.Liffe-3月可可期货LCCc2上扬4英镑,或0.3%,收报每吨1,549英镑.(完)