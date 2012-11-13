〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因技术性卖盘及多头平仓

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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路透11月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连跌第三天,交易商说,在令人失望的出口报告公布后,市场有技术性卖出及多头结清仓位.
指标CBOT-12月软红冬麦期货合约领跌,下挫约1%,至10月15日来的最低水平.
CBOT小麦自周四收盘后累下跌5.9%,为8月中三天连跌录得8%跌幅后的最大三天跌幅.
路透调查显示,预期周二下午公布的美国农业部(USDA)报告显示美国小麦优良率将从纪录低位再下跌1个百分点,至38%.
周二早上,美国农业部称周度出口检验1,045.8万吨蒲式耳小麦,低于上周的1,403.7万蒲式耳,且低于分析师预估的1,200-1,400万蒲式耳.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收跌6-3/4美分,报每蒲式耳8.51美元.
今日CBOT小麦预估成交量为156,038口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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