〔国际油市〕油价下跌,因需求忧虑和经济脆弱

* 原油供应增加,需求有限-IEA

* 德国分析师/投资人信心11月下降

* 关注美国库存数据

路透纽约11月13日电---布兰特原油期货价格周二连跌第二天,因担心在供应充足的市场中需求降低,且美国和欧洲经济脆弱.

国际能源署(IEA)下调全球今年第四季石油需求预估,并下调明年需求预估,令油价承压.

IEA表示,在经历了七个月的下滑后,10月伊朗原油产量增长,出口强劲反弹.该组织并表示,欧盟的最新一轮制裁将进一步损害伊朗的财政状况.[ID:nSB2098703]

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周二称,有些供应过剩的情况但不构成问题,因油价仍在110美元,预期今年油市在舒适范围.目前在每桶110美元左右的油价不会对经济成长构成威胁.

布兰特12月原油期货LCOc1跌0.81美元,结算价报每桶108.26美元,盘中在107.38-108.98美元之间交投.

美国12月原油期货CLc1下跌0.19美元,结算价报每桶85.38美元,盘中高位报85.95美元.

尽管美国原油期货盘中走势反复,但布兰特原油期货跌势较重,因加拿大NexenNXY.TO旗下Buzzard油田生产已于周一恢复.

ZEW周二公布的一项调查显示,德国分析师及投资者信心11月意外下跌,因欧元区债务危机为德国经济带来压力.德国11月ZEW经济景气判断指数从10月的负11.5跌至负15.7.数据低于路透调查分析师预估的负9.8.[ID:nSB2098013]

美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)通常分别在周二和周三公布上周美国石油库存数据,但本周适逢退伍军人节假日,库存数据将推迟一天发布.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 85.38 -0.19 -0.2% 84.57 85.95 318,411 280,690

1月原油 85.84 -0.23 -0.3% 85.10 86.44 199,084 116,282

12月RBOB汽油 2.6538 -0.0225 -0.8% 2.6276 2.6724 41,425 63,819

12月取暖油 2.9608 -0.0384 -1.3% 2.9450 2.9986 47,676 44,079

ICE合约

12月布兰特 108.26 -0.81 -0.7% 107.38 108.98 132,897 180,987

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 778,475 548,296 529,080 1,595,563 6,450

汽油 118,115 159,490 145,334 275,821 1,919

取暖油 149,511 102,424 167,823 305,933 484

(完)