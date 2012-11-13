〔芝加哥期市〕CBOT大豆涨跌不一,近月合约因现货市场走强而上涨

路透11月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二涨跌不一,最近的两份近月合约反弹收高,交易商说,因现货市场走强及农户卖出缓慢.

近月11月大豆合约SX2升1.1%,该合约将在周三到期.

指标1月大豆合约SF3上涨,此前跌穿心理支持位14.00美元,为6月来首次.

自周五美国农业部(USDA)将大豆产量预估上调至交易商预期之上后,大豆迄今累计下跌超过6%.

市场反弹,因现货价格走强,期货价格下跌令农夫停止卖出.

USDA公布,最新一周出口检验6,406.5万蒲式耳美国大豆,高于市场预期的5,300-5,900万蒲式耳.

分析师预期美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三将公布10月美国大豆压榨量为1.47713亿蒲式耳,高于NOPA的9月数据1.19732亿蒲式耳.预估区间介于1.38-1.53亿.

一位行业消息人士称,中国政府将开始向农户收储大豆和玉米,收储价将高于去年,此举旨在稳定国内价格,并支持大豆进口.

指标CBOT-1月大豆合约SF3升3美分,报每蒲式耳14.08美元.

12月豆粕合约SMc1收高1.7美元,报每短吨433.1美元,12月豆油合约BOc1收跌0.37美分,报每磅47.02美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为184,317口,豆粕期货为79,329口,豆油期货为149,845口.

以下为CBOT农产品期货在2104 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 723.50 5.50 0.8% 11.9%

CBOT大豆Sc1 1408.00 3.00 0.2% 17.5%

CBOT豆粕SMc1 433.10 1.70 0.4% 40.0%

CBOT豆油BOc1 47.02 -0.37 -0.8% -9.7%

CBOT小麦Wc1 851.00 -6.75 -0.8% 30.4%

CBOT稻米RRc1 1451.50 -11.00 -0.8% -0.6%

EU小麦BL2H0 .00 0.00 0.0% -100.0%

NYMEX原油期货CLc1 85.18 -0.40 -0.5% -13.8%

道琼工业指数.DJI 12,756 -59 -0.5% 4.4%

现货金XAU= 1724.34 -3.40 -0.2% 10.3%

欧元/美元EUR= 1.2701 -0.0006 0.0% -1.9%

美元指数.DXY 81.1010 0.0660 0.1% 1.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 985 20 2.1% -43.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)