〔美国股市〕收低,微软下跌打压科技股但零售股上涨

* 家得宝跳涨,此前公布业绩和财测

* 微软领跌Nasdaq指数,此前公司一高管辞职

* 道指下跌0.46%,标普500指数下滑0.40%,Nasdaq指数跌0.70%

路透纽约11月13日电---美国股市周二尾盘下跌,受微软股票下挫拖累,不过零售商股票是一个明显亮点,此前家得宝上调其财测.

微软(MSFT.O)是Nasdaq交投最活跃的个股,拖累Nasdaq指数下跌,此前该公司一重要高管离职,令市场感到意外.微软大跌3.2%,至27.09美元.

家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)触及2000年4月来首见水平,公司上调财测,暗示美国楼市复苏.标普零售类指数.SPXRT上扬1%.

"家得宝的确发表了一些对楼市的看法,市场将此解决为正面,是股市早盘上涨的原因,"Philadelphia Trust Co首席投资长Richard Sichel说.