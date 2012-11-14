美国各类经济指标总览--2012/11/14

美国劳工部周三公布,10月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%,市场预估为上扬0.2%,此为5月以来PPI首次较上月下滑.10月PPI较上年同期增长2.3%,增幅小于预估的2.6%,但为3月以来最大.核心PPI较上月下降0.2%,降幅为2010年10月以来最大,较上年同期增长2.1%.[ID:nEAPAE0E34]
美国商务部周三公布,10月零售销售较前月减少0.3%,降幅大于市场预估的下滑0.2%,且为6月以来首次下滑.扣除汽车的零售销售较前月持平,预估为增加0.2%.[ID:nEAPAE0EB4]
美国商务部周三公布,美国9月企业库存较前月增长0.7%,预估为增长0.5%.8月确定为增长0.6%.[ID:nEAPAE0C82]
当前值 前次值
失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)
平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(9月) +0.6(8月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(9月) +0.1(8月)
实质所得(%) 持平(9月) -0.6(8月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(10月) +1.1(9月)
不包括食品和能源PPI(%) -0.2(10月) 持平(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.0(第三季初值) +1.3(第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.9(第三季初值) +1.5(第二季终值)
零售销售(%) -0.3(10月) +1.3(9月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差415.5(9月) 逆差437.9(8月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)
工业生产(%) +0.4(9月) -1.4(8月修正值)
产能利用率(%) 78.3(9月) 78.0(8月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.5(11月3日当周) 36.3(10月27日当周)
联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月)
领先指标(%) +0.6(9月) -0.4(8月修正值)
个人所得(%) +0.4(9月) +0.1(8月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(9月) +0.4(8月)
消费者信贷(亿美元) 增加113.6(9月) 增加183.9(8月修正值)
企业库存(%) +0.7(9月) +0.6(8月)
建筑支出(%) +0.6(9月) -0.1(8月修正值)
消费者信心 72.2(10月) 68.4(9月修正值)
房屋开工(万户) 87.2(9月) 75.8(8月修正值)
建筑许可(万户) 89.0(9月) 80.1(8月)
成屋销售(万户) 475(9月) 483(8月修正值)
新屋销售(万户) 38.9(9月) 36.8(8月修正值)
工厂订单(%) 4.8(9月) -5.1(8月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +9.8(9月修正值) -13.1(8月修正值)
供应管理协会非制造业指数 54.2(10月) 55.1(9月)
供应管理协会制造业指数 51.7(10月) 51.5(9月)
趸售(批发)库存(%) +1.1(9月) +0.8(8月修正值)
进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月)
出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月)
单位劳工成本(%) -0.1(第三季初值) +1.7(第二季修正值)
非农业生产率(%) +1.9(第三季初值) +1.9(第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 王冠中/利棣儿;审校 李军