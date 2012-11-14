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债券 | 2012年 11月 15日 星期四 00:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.180%,投标倍数为5.08

路透华盛顿11月14日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.180%

中值 0.175%

低值 0.165%

投资 0.183%

价格/得标

价格 99.818000

高值得标比率 24.71%

投标倍数 5.08

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,001,902,100

总投标 127,075,586,100

竞争性投标得标 24,726,066,000

非竞争性投标得标 175,836,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/11/15

到期日 2013/11/14

CUSIP码 912796AE9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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