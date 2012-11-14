〔欧元债市〕对希腊的谨慎情绪支持德债需求

路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
* 希腊违约风险缓和,但援助疑虑支撑德债
* 两年期德债标售得标利率为负值,凸显避险买盘
* 尽管厌恶风险气氛浓厚,意大利仍完成标售目标
路透伦敦11月14日电---对低风险德国公债的需求周三持坚,该国标售两年期公债得标利率为负值,因对希腊金援发放的争执令投资人紧张.
国际货币基金组织(IMF)和欧元区仍对希腊如何拉低债务至可持续水准意见不一,要达成进一步释出金援的协议仍有一段距离.
对希腊可能违约并可能被迫退出欧元区的担忧扶助德国标售43亿欧元两年期新债获得强劲需求,得标利率为负值.
二级市场,德债交投清淡,但仍接近周二触及的两个月高位.
德债期货FGBLc1升8个跳动点,结算价报143.22,稍早触及143.48的高位.10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌0.9个基点,报1.335%.两年期德债收益率DE2YT=TWEB小跌至负0.036%.
该水准也反应出对西班牙是否将求援的不确定性、欧元区经济成长迟滞的前景以及对美国面临可能引发经济衰退的财政悬崖的忧虑.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升8个基点,报5.96%.
尽管市场厌恶风险气氛浓厚,意大利成功标售50亿欧元三年期、11年期和17年期公债,达到目标规模.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB持稳,报4.973%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
* 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 * 欧元处于守势，法国大选情势令投资者神经紧绷 * 民调显示勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 路透东京2月21日 - 美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。 美元兑日圆 上涨0.5%至113.64，向上周三触及的两周高位114.955回升。 美债收益率上扬提振了美元，周一美国金融市场因总统日假期休市。美国10年期公债收益率 周二亚洲盘报2.443%，上周五美国市场收于2.425%。 “技术面而言，美元回升到115日圆是很重要的，该水准是一个不错的目标，但我认为许多投资者可能正持有多头仓位，很难找到一波新的买家，再踢它(美元)一脚，”State Street Global Markets在香港的外汇销售主管Bart Wakabayashi称。 “一旦美元开始摇摆不定，人们将很快了结获利，”他说。 美元指数
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