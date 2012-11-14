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债券 | 2012年 11月 15日 星期四 01:43 BJT

〔欧元债市〕对希腊的谨慎情绪支持德债需求

* 希腊违约风险缓和,但援助疑虑支撑德债

* 两年期德债标售得标利率为负值,凸显避险买盘

* 尽管厌恶风险气氛浓厚,意大利仍完成标售目标

路透伦敦11月14日电---对低风险德国公债的需求周三持坚,该国标售两年期公债得标利率为负值,因对希腊金援发放的争执令投资人紧张.

国际货币基金组织(IMF)和欧元区仍对希腊如何拉低债务至可持续水准意见不一,要达成进一步释出金援的协议仍有一段距离.

对希腊可能违约并可能被迫退出欧元区的担忧扶助德国标售43亿欧元两年期新债获得强劲需求,得标利率为负值.

二级市场,德债交投清淡,但仍接近周二触及的两个月高位.

德债期货FGBLc1升8个跳动点,结算价报143.22,稍早触及143.48的高位.10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌0.9个基点,报1.335%.两年期德债收益率DE2YT=TWEB小跌至负0.036%.

该水准也反应出对西班牙是否将求援的不确定性、欧元区经济成长迟滞的前景以及对美国面临可能引发经济衰退的财政悬崖的忧虑.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升8个基点,报5.96%.

尽管市场厌恶风险气氛浓厚,意大利成功标售50亿欧元三年期、11年期和17年期公债,达到目标规模.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB持稳,报4.973%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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