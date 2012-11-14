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债券 | 2012年 11月 15日 星期四 01:48 BJT

〔英国债市〕英债走低,因英国央行上调通胀预期

路透伦敦11月14日电---英债周三回落,表现不及可比德债,之前,英国央行上调短期通胀预期,降低了短期内购买更多英债的可能性.

英国央行通胀报告显示,未来18个月英国通胀攀升的幅度可能大于8月的预期,为进一步推出政策刺激举措设置了障碍.

英国央行总裁金恩表示,通胀前景是央行决策者11月决定停止购买英债的主要原因.

12月英债期货FLGZ2收跌39个跳动点,报120.25,此为六日低位,表现不及可比德债期货FGBLZ2,后者收盘持稳在143.15.

10年期英债GB10YT=RR收益率与可比德债收益率差扩阔4个基点,至41个基点,稍早触及略高于42个基点的一周高位.

金恩称,英国央行仍可能重启购债计划以刺激经济,但美银美林全球研究部固定收益策略师John Wraith预计,英债表现仍可能逊于德债.

10年期英债收益率攀升近4个基点,至1.75%.较长期英债表现不及短期英债.

周四,市场将关注英国零售销售数据,经济学家预计数据可能好坏参半.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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