〔英国债市〕英债走低,因英国央行上调通胀预期

路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
路透伦敦11月14日电---英债周三回落,表现不及可比德债,之前,英国央行上调短期通胀预期,降低了短期内购买更多英债的可能性.
英国央行通胀报告显示,未来18个月英国通胀攀升的幅度可能大于8月的预期,为进一步推出政策刺激举措设置了障碍.
英国央行总裁金恩表示,通胀前景是央行决策者11月决定停止购买英债的主要原因.
12月英债期货FLGZ2收跌39个跳动点,报120.25,此为六日低位,表现不及可比德债期货FGBLZ2,后者收盘持稳在143.15.
10年期英债GB10YT=RR收益率与可比德债收益率差扩阔4个基点,至41个基点,稍早触及略高于42个基点的一周高位.
金恩称,英国央行仍可能重启购债计划以刺激经济,但美银美林全球研究部固定收益策略师John Wraith预计,英债表现仍可能逊于德债.
10年期英债收益率攀升近4个基点,至1.75%.较长期英债表现不及短期英债.
周四,市场将关注英国零售销售数据,经济学家预计数据可能好坏参半.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
* 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 * 欧元处于守势，法国大选情势令投资者神经紧绷 * 民调显示勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 路透东京2月21日 - 美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。 美元兑日圆 上涨0.5%至113.64，向上周三触及的两周高位114.955回升。 美债收益率上扬提振了美元，周一美国金融市场因总统日假期休市。美国10年期公债收益率 周二亚洲盘报2.443%，上周五美国市场收于2.425%。 “技术面而言，美元回升到115日圆是很重要的，该水准是一个不错的目标，但我认为许多投资者可能正持有多头仓位，很难找到一波新的买家，再踢它(美元)一脚，”State Street Global Markets在香港的外汇销售主管Bart Wakabayashi称。 “一旦美元开始摇摆不定，人们将很快了结获利，”他说。 美元指数
路透北京2月21日 - 中国宜宾市商业银行、黄石农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有369家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,710亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30