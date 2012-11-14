修正:〔金属期市〕期铜下跌,受美国财政悬崖和欧洲债务担忧拖累

(更正:内文首段日期应为"周三",非"周二")

* 市场担忧美国财政悬崖,欧洲爆发反撙节抗议

* 中国10月经济数据改善,令期铜跌幅受限

* 中国即将开始金属收储计划,推动期铝一度上涨

路透伦敦11月14日电---期铜周三小幅下跌,终止连升两日的涨势,因市场担忧美国"财政悬崖"和欧债危机问题重新发酵,盖过了主要金属消费国中国经济出现上升迹象的乐观情绪.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,640美元,低于周二收盘报价的每吨7,680美元.

指标期铜合约自9月19日触及8,422美元的高位以来,已累计下挫约9%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌1.75美分,报每磅3.4535美元,盘中交投区间为3.4515-3.4920美元.

数据显示10月美国零售销售较前月减少0.3%,为三个月以来的首次下滑,表明今年第四季初的消费者支出失去动能.这加剧了美国经济忧虑情绪.[ID:nSB2101315]

但中国前景出现一些乐观迹象,帮助遏制期铜跌势.投资者普遍关注中国新一届领导层,以及出台政策措施从而有望提振金属价格的任何迹象.中国占全球铜需求的40%左右.

"我们目前可能在未来几周看到当局发布更多重大政策,因新一届领导层可能围绕权力交接前堆积的事务作出决定,"INTL FCStone分析师Edward Meir指出.

但一波反对财政紧缩的罢工浪潮席卷欧洲南部,可能警示人们欧债危机尚未得到解决,且欧元区9月工业生产创2009年1月以来最大跌幅,也令市场感到不安.[ID:nST0575045]

VTB Capital商品研究主管Wiktor Bielski说,金属市场在今年底之前恐将动荡,因他们等候美国可能遭遇增税减支财政悬崖的解决方案,而跌落悬崖恐会拖累美国经济陷入衰退.

美国总统奥巴马将于周三会晤商界领袖以磋商财政悬崖问题,但争端当事双方周二在华盛顿会面时坚守各自立场.[ID:nSB2099343]

"目前似乎期铜的上涨动能有限,我认为,若要铜价再度回升至8,000美元上方,将需要看到基金采取一些行动.而如今期铜横盘整理,看来不过是持稳."

**中国收储**

期铝CMAL3收报每吨1,970美元,低于周二收盘价1,983美元,但盘中一度上涨,因中国恢复实施金属收储计划,以帮助遭受需求低迷和价格下跌打击的冶炼商.

期铝在今天盘中触及2,007美元的逾三周高位.

两位收到通知的消息人士称,中国国家物资储备局已将采购原铝的招标推迟一天,至周四进行.[ID:nSB2100233]

受中国国家物资储备局也将囤积金属锌提振,期锌CMZN3收报每吨1,950美元,高于上日收盘价1,934美元,盘中升至1,964美元的一个月高位.

期锡CMSN3收在每吨20,475美元,高于上日收盘价20,400美元;期铅CMPB3收于2,182美元,上日收报2,151美元;期镍CMNI3收在每吨16,155美元,上日收于16,050美元.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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