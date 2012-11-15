〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上扬,因技术性反弹及大豆上涨助力

路透11月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨,交易商说,因在基金多头结清仓位使价格大跌后,有温和的技术性反弹.

他们说,大豆上扬也对玉米带来支持.

在期权市场押注CBOT-12月玉米期货将触及每蒲式耳8美元的投资人所剩的时间不多,因这些期权下周到期.

在周五美国农业部(USDA)畜牲饲养报告周五发布前,路透访问分析师的调查显示,在美国饲育场的畜牲数字连续第五个月下降,至16年的最低,因饲料成本高企.

芝加哥咨询公司AgResource Co说,未来六个月美国玉米可能上涨至每蒲式耳9美元的纪录高位,因全球谷物市场继续感受到从美国以至澳大利亚因恶劣天气对收成造成的影响.

欧洲交易商说,韩国最大饲料制造商Nonghyup Feed Inc (NOFI)透过标购买入来自南美的13.9万吨玉米.

12月合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.50-1/4美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.52-1/2美元.九日相对强弱指标在39.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价报每蒲式耳7.25-3/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为285,376口.(完)

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